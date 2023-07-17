استفاده رژیم صهیونیستی از هوش مصنوعی در حمله هوایی به فلسطینیان

به گزارش خبرگزاری مهر، وبگاه خبری بلومبرگ مدعی شده است که رژیم صهیونیستی به منظور سرعت بخشیدن به عملیات مکانیابی اهداف در حملات هوایی و همچنین مدیریت برنامهریزی لجستیکی جهت تدارک حملات بعدی علیه فلسطینیان، از هوش مصنوعی استفاده میکند.
بلومبرگ به نقل از مقامات نظامی رژیم صهیونیستی نوشت که سامانه هدفگیری مبتنی بر هوش مصنوعی، میتواند حجم قابل توجهی از دادهها را برای اولویتبندی و تعیین موقعیت هزاران هدف، به سرعت پردازش و از این دادهها، هم در حملات با جنگنده و هم یورش پهپادی استفاده کند.
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز از برنامه هوش مصنوعی دیگری موسوم به «کارخانه آتش» بهره میبرد که قادر است لجستیک شرایط جنگی از جمله محاسبه تعداد مهمات و همچنین پیشنهاد برنامه برای هر حمله را سازماندهی کند.
گزارش بلومبرگ پس از آن منتشر شده است که شهرکنشینان در هفتههای اخیر، حملات هوایی علیه مواضع و اهداف در کرانه باختری را تشدید کردهاند. در جریان حمله هوایی هشتم مه (۱۸ اردیبهشت) رژیم صهیونیستی به نوار غره، دست کم ۱۵ فلسطینی شهید شدند. وزارت جنگ رژیم صهیونیستی همچنین حمله به سوریه را نیز ادامه میدهد.
به نوشته بلومبرگ سامانههای هوش مصنوعی که وزارت جنگ رژیم صهیونیستی از آن بهره میبرد، برای تایید و راستیآزمایی هر کدام از حملات هوایی و برنامههای یورش، به اپراتور انسانی متکی هستند. این وبگاه به نقل از یکی از مقامات ارشد نظامی تلآویو نوشت: «کاری که قبلا ساعتها طول میکشید، حالا ظرف چند دقیقه انجام میشود و تایید اپراتور انسانی هم چند دقیقه دیگر به این زمان اضافه میکند. حالا با همان تعداد نیروی انسانی، به مراتب کارهای بیشتری انجام خواهیم داد.»
با این وجود، کارشناسان درباره عواقب احتمالی استفاده از هوش مصنوعی و اشتباه محاسباتی و همچنین حذف تدریجی عامل انسانی از فرآیند تصمیمگیری، نگرانیهایی را مطرح کردهاند. تال میمران، استاد دانشگاه در رشته حقوق و مشاور اسبق نظامی در دانشگاه عبری اورشلیم، گفته است: اگر در محاسبات هوش مصنوعی خطایی رخ دهد و باتوجه به اینکه هوش مصنوعی پاسخگو نیست، آنگاه چه کسی را باید مقصر بدانیم؟ اشتباهات و خطای محاسباتی میتواند یک خانواده را کاملا نابود کند.
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