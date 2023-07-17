به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری که صبح امروز دوشنبه برگزار شد، اظهار داشت: در آستانه ماه محرم ایام عزاداری برای اباعبدالله الحسین (ع) هستیم، این ایام را تسلیت عرض می‌کنم.

وی با اشاره به بیانیه مسکو افزود: ایران نسبت به هر اقدامی که خلاف تمامیت ارضی ایران باشد واکنش جدی و فوری نشان خواهد داد. بدیهی است که ایران موضوع تمامیت ارضی و حاکمیت خودش را در رابطه با جزایر سه گانه هیچگاه قابل گفتگو ندانسته است. در همین ارتباط نیز موضع و واکنش ایران شفاف و صریح و بدون هیچ مسامحه‌ای بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سفر وزیرخارجه عمان به ایران، گفت: وزیرخارجه دولت دوست و همسایه عمان امروز به تهران خواهند آمد و دیداری با مقامات کشورمان خواهند داشت.

کنعانی افزود: عمان کشوری است که نقش سازنده‌ای در خصوص برخی از موضوعات بین المللی مشترک دارد. طبیعی است که سفر وزیرخارجه عمان به ایران فرصتی برای گفتگوی مشترک و سازنده است. بعد این سفر توضیحات تکمیلی را در اختیار رسانه‌ها قرار خواهیم داد.

از فرصت‌های دیپلماتیک برای تأمین حقوق ملت ایران غفلت نخواهیم کرد

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به اظهارات مشاور امنیت ملی مبنی بر مذاکرات غیرمستقیم، گفت: به جزئیات مذاکره امروز با وزیرخارجه عمان نمی‌توانم اشاره کنم. ایران از فرصت‌های دیپلماتیک برای تأمین حقوق ملت ایران غفلت نخواهد کرد و طبیعتاً استفاده از ظرفیت کشورهای دوستی که علاقمند هستند در مسیر دستیابی به توافق سازنده کمک کنند، استقبال می‌کند.

دولت آمریکا باید اراده و تصمیم سیاسی خود را نشان دهد

وی با بیان اینکه از مسیرهای دیپلماتیک هیچگاه فاصله نگرفته‌ایم، تصریح کرد: آمریکا به عنوان طرفی که به طور غیرقانونی از برجام خارج شده، نسبت به چنین اقدامی مسئولیت دارد. روند و مسیر مذاکره همچنان باز است و این موضوع می‌تواند از مسیرهای دیپلماتیک پیگیری شود. دولت آمریکا باید اراده و تصمیم سیاسی خود را نشان دهد.

میزبانی از منافقین، مصداق بارز حمایت از تروریسم است

کنعانی در مورد اقدام ایتالیا در رابطه با دعوت از منافقین، تصریح کرد: اقدام رسمی ایران در این رابطه به طور جدی انجام شده است. میزبانی از فرقه تروریستی منافقین در هیچ سطحی قابل توجیه نیست. میزبانی از سرکردگان در هر سطحی و توسط هر کشوری مصداق بارز حمایت از تروریسم است که با مسئولیت بین المللی دولت‌ها در مبارزه با تروریسم تعارض دارد.

وی گفت: نمی‌توان هم مدعی دفاع از حقوق ملت ایران باشند و هم از قاتلان ملت ایران حمایت کنند چرا که کاملاً با مسئولیت بین المللی دولت‌ها در مبارزه با تروریسم در تعارض است لذا ایران با احضار سفیر این کشور موضع خود را اعلام کرده است.

وی گفت: از همه ظرفیت‌ها برای پیگیری و تعقیب سرکردگان این گروهک استفاده کرده و می‌کنیم. متأسفانه بسیاری از دولت‌ها به رغم شعارهایی که می‌دهند به مسؤولیت‌های خود عمل نکردند. انتظار ما از این دولت‌ها عمل به مسؤولیت‌های بین المللی در مبارزه با تروریسم است.

امنیت در افغانستان مقوله‌ای بسیار مهم و حائز اهمیت است

وی در مورد اعزام اعضای تحریک پاکستان به افغانستان گفت: در خصوص این خبر ندارم. آنچه برای ما حائز اهمیت است این است که امنیت در افغانستان مقوله‌ای بسیار مهم و حائز اهمیت برای ملت این کشور و هم همسایگان است و اینکه سرزمین افغانستان نباید مورد سوءاستفاده برای ملت افغانستان و دیگر ملت‌های منطقه قرار بگیرد. برای کمک به حفظ و تقویت امنیت در افغانستان اهمیت قائل هستیم. این را هم مسئولیت مسئولان دولت افغانستان و هم مسئولیت بین‌المللی می‌دانیم که به تحکیم ثبات و امنیت در افغانستان کمک کنند.

کنعانی درباره اعزام جنگنده‌های اف ۱۶ توسط آمریکا به منطقه خلیج فارس، یادآور شد: نقش دولت آمریکا در خصوص مسائل منطقه‌ای به ویژه امنیت منطقه هیچ‌گاه صلح‌آمیز و سازنده نبوده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: ایران نسبت به هر اقدام غیرقانونی و غیرسازنده که امنیت منطقه را تحت تأثیر قرار دهد با حساسیت و دقت رصد و پایش می‌کند و نسبت به هرگونه اقدام تحریک آمیز و غیرقانونی به صورت خاص در نزدیکی مرزهای خود حساس است و نسبت به آن توجه ویژه خواهد کرد.

وی گفت: با توجه به اشراف و توانمندی نیروهای مسلح خود در پاسداری از امنیت مرزها و امنیت دریانوردی و هوانوردی در منطقه خلیج فارس حق خود را برای اتخاذ تدابیر مقتضی بازدارنده و منطبق با قواعد و مقررات بین‌المللی و حقوق بین‌الملل محفوظ می‌دارد و از حقوق مسلم خود استفاده خواهد کرد.

کنعانی در مورد زندانی برخی اتباع اروپایی در ایران، گفت: افرادی که در ایران زندانی شده‌اند مرتکب جرم و نقض قوانین جمهوری اسلامی ایران شده‌اند لذا باید براساس قوانین مورد بازجویی قرار گیرند.

کنعانی در مورد جنگ اوکراین، افزود: هرگونه اقدامی را در مسیر تشدید روند جنگ در اوکراین غیرسازنده می‌دانیم و هرگونه اقدام از سوی هر طرفی برای دامن زدن به آتش جنگ را مردود می‌دانیم.

راهکار بحران اوکراین، بازگشت به مسیر سیاسی است

سخنگوی وزارت امور خارجه یادآور شد: راهکار این بحران جنگ نیست بلکه بازگشت به مسیر سیاسی است. تشدید آتش جنگ در اوکراین موجب نگرانی ایران است. اتهامات علیه ایران را کاملاً مردود می‌دانیم و قائل به راهکار سیاسی برای پایان دادن به این جنگ هستیم.

کنعانی در خصوص تغییر رابرت مالی نیز گفت: ارزیابی خاصی نداریم و ما به رفتار دولت‌ها نگاه می‌کنیم. ما نسبت به رفتار دولت آمریکا توجه داریم و در این زمینه در خصوص تغییر افراد ارزیابی خاصی نداریم.

سخنگوی وزارت خارجه درباره اخبار منتشر شده درباره تعویق سفر رئیسی به کنیا به خاطر فشار اسرائیل، گفت: سفر رئیس جمهور به کنیا براساس دعوت به عمل آمده از سوی همتای کنیایی سفر موفقی بود و در زمان خود انجام شد و نتایج خوبی در تقویت همکاری‌ها داشت.

وی گفت: روابط دو کشور در سال گذشته رو به پیشرفت بوده است و این سفر و توافقات امضا شده زمینه ساز ایجاد جهش در مسیر جلو در روابط دو کشور است و در پرتو وجود اراده مشترک و سفرهای مقامات خوشبین هستیم روابط دو کشور در مسیر رو به رشدی قرار دارد.

به زودی سفیر ایران در انگلیس منصوب خواهد شد

وی در مورد انتخاب سفیر ایران در انگلیس افزود: به زودی سفیر ایران در انگلیس منصوب خواهد شد.

کنعانی افزود: انتخاب سفرای جدید در تعداد قابل توجهی از کشورها انجام شده و سفرای جدید ایران مستقر شدند و تعداد قابل توجهی از سفرا در آستانه عزیمت به حوزه مأموریت خود هستند و این کشور و دو کشور باقیمانده اقدام لازم صورت خواهد گرفت و شاهد ارتقای فعالیت‌های دیپلماتیک در این کشورها خواهیم بود.

سخنگوی وزارت خارجه بیان کرد: در ارتباط با کشورهایی که روابط ما در شرایط جدید شاهد ایجاد فضای مثبت بودیم بلافاصله اقدام به فعال سازی سفارتخانه‌ها کردیم از جمله لیبی و هیأت دیپلماتیک ایران اعزام شد و سفارت را فعال کردیم. در ارتباط با همه کشورهایی که علاقه‌مند به توسعه روابط هستند اقدام لازم را در زمان مناسب و به فوریت انجام خواهیم داد.

وی یادآور شد: ایجاد حساسیت رسانه‌ای در این خصوص را غیرضروری می‌دانیم. دولت و دستگاه دیپلماسی به مسئولیت خود توجه دارد و در این زمینه اقدام خواهد کرد.

کنعانی در مورد سفر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به جمهوری آذربایجان گفت: در مورد بازدید وزیر جنگ اسرائیل از مرزهای ارس اطلاعاتی ندارم و مایل به اظهارنظر نیستم. رژیم صهیونیستی مبتنی بر ذات و ماهیت جعلی خود همواره امنیت و ثبات خود را در ایجاد بی ثباتی و ناامنی در کشورهای منطقه و خاصه در بین کشورهای اسلامی جست‌وجو کرده است.

وی عنوان کرد: آنچه از دولت‌های اسلامی انتظار می‌رود توجه به این واقعیت است که رژیم صهیونیستی به دنبال تأمین منافع نامشروع خود در سایه دامن زدن به سوءتفاهم‌ها بی ثباتی‌ها و ناامنی‌ها و ایجاد اختلاف بین کشورهای اسلامی در بین همسایگان است. این رویکرد کاملاً شناخته شده در رفتار سیاسی و امنیت رژیم صهیونیستی در ارتباط با کشورهای اسلامی است.

ایران در توسعه روابط خارجی با کشورهای دنیا تعللی نخواهد کرد

کنعانی با اشاره به سیاست خارجی دولت سیزدهم، گفت: از اولویت‌های دولت توسعه روابط خارجی است. ایران در توسعه روابط خارجی با کشورهای دنیا تعللی نخواهد کرد و در این زمینه همه تلاش‌های خود ا به کار بسته است. پو یایی دیپلماسی دولت کاملاً خود را در جغرافیای مختلف نشان داده است. ایران سیاست متوازن را در روابط خارجی دنبال خواهد کرد.

وی افزود: توسعه روابط خارجی یک اصل اجتناب ناپذیر در توسعه اقتصادی کشور است.

وی با اشاره به انتخاب رئیس جمهور در لبنان افزود: موضوع لبنان را موضوعی لبنانی و متعلق به ملت لبنان می‌دانیم چرا که این ملت لبنان هستند که با ساز و کارهای داخلی در انتخاب رئیس جمهور خود به توافق برسند. اینکه در انتخاب ملت لبنان تصرفی انجام شود را غیرسازنده می‌دانیم.

وی گفت: اگر از ایران خواسته شود در روند سازنده به ملت لبنان کمک کند استقبال خواهد کرد.

سخنگوی وزارت خارجه درباره قرارداد بین ایران و عراق برای بازپرداخت بدهی گاز گفت: همکاری‌های ایران و عراق در حوزه اقتصادی دوجانبه و مبتنی بر نیاز و منافع مشترک است و این همکاری‌ها ادامه می‌یابد.

وی تصریح کرد: متأسفانه مداخله خارجی و نقش غیرسازنده آمریکا درباره همکاری‌های دوجانبه ایران و عراق به عنوان عامل مخل عمل می‌کند و انتظار ایران این است که دولت عراق در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد.

وی افزود: ایران و عراق در حال تجربه مدل‌های همکاری هستند و تهاتر یکی از شیوه‌های همکاری با کشورهای مختلف دنیاست و به عنوان شیوه اثرگذار جدید و مورد توجه در تعاملات تجاری کشورهای مختلف در حال اجرا و تجربه است.

کنعانی در مورد سفر فرمانده ارتش پاکستان و دیدارش با امیرعبداللهیان نیزز اظهار داشت: سفر مقام عالی نظامی پاکستان در استمرار همکاری‌های سازنده ایران و پاکستان انجام شده است و طرفین بر ضرورت تقویت همکاری‌های دفاعی و نظامی مبتنی بر منافع مشترک و تقویت همکاری‌ها با هدف تأمین امنیت برای دو کشور و تقویت فضای امنیتی در طول مرزهای طولانی مشترک بین دو کشور تأکید دارند و این مذاکرات و سفر فرصت مناسبی برای تکمیل مشورت‌ها بین طرفین و تأکید بر اجرای توافقات دو گذشته بود.

کنعانی اظهار کرد: با وجود اراده سیاسی عالی و تماس‌ها و گفت‌وگوهای مشترک دو کشور به ویژه در حوزه نظامی برداشت ما این است در مسیر خوبی برای تقویت همکاری‌ها قرار داریم و این همکاری‌ها کمک می‌کند امنیت مشترک تأمین و مرزهای دو کشور زمینه ساز تقویت همکاری‌ها و توسعه و شکوفایی باشد.

کنعانی درباره گفت‌وگوها با عراق در مورد مبارزه با گروه‌های تروریستی در شمال این کشور گفت: دولت عراق اخیراً اعلام کرد که با مقامات اقلیم کردستان عراق برای استقرار نیروهای دولت فدرال در مرزهای مشترک با ایران به توافق رسیده است، ایران از چنین اقداماتی که در راستای اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق استقبال می‌کند و این انتظار و توقع را از مقامات عراقی دارد که نسبت به اجرای کامل توافق پایبند باشد و در بازه زمانی توافق شده عملی و اجرایی کند.

وی گفت: در حال حاضر قضاوت درباره کم و کیف اجرا نمی‌کنیم. مذاکرات بین دو طرف برقرار است و سفیر ما در بغداد ملاقاتی با مشاور امنیت ملی عراق داشت و گفتگو کرد و انتظار ما از دولت عراق پایبندی کامل به توافق و اجرای آن در بازه زمانی مورد توافق است.

کنعانی افزود: برداشت ما این است که امنیت در مرزهای دو کشور به نفع دو کشور و ملت و زمینه ساز همکاری‌های تجاری و اقتصادی است. تداوم حضور نیروهای تروریستی در عراق مخل مرزهای دو کشور و امنیت عراق است و انتظار داریم دولت عراق در این خصوص توجه جدی داشته باشد.

کنعانی د مورد عضویت ایران در بریکس بیان کرد: ایران درخواست عضویت خود را در گروه بریکس از مدت‌ها پیش اعلام کرده و رایزنی‌های خود را اعضای بریکس انجام داده است. درخواست ایران مورد توجه این مجموعه قرار دارد و بر همین مبنا رئیس جمهور در اولین اجلاس رؤسای بریکس به صورت مجازی برای اولین بار شرکت کرد و امیرعبداللهیان هم در اجلاس وزرای خارجه بریکس حضور یافت.

دعوت از رئیسی برای حضور در اجلاس آتی بریکس

کنعانی بیان کرد: از رئیس جمهور برای اجلاس بعدی سران بریکس دعوت به عمل آمده است. برای پیوستن اعضای جدید کشورهای عضو بریکس هنوز آئین نامه عضویت را تنظیم نکرده‌اند.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: اعضای بریکس گفتند در حال مشورت درباره آئین نامه عضویت کشورهای جدید هستند و آن را به اجلاس وزرای خارجه و سران بریکس ارائه خواهند داد. امیدواریم روند عضویت به سرعت فراهم شود و ایران برای پیوستن به آن اقدامات دیپلماتیک خود را انجام خواهد داد.