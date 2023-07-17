به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، «نیر بن آرتسی» یک خاخام صهیونیست، از مقامات رژیم صهیونیستی خواست تظاهرات در اراضی اشغالی را متوقف کرده و بر روی امنیت این رژیم در برابر حمله احتمالی حزب الله لبنان تمرکز کنند.

وی تاکید کرد که حزب الله لبنان، برای حمله از منطقه نهاریا تا ایلات، در حال بررسی ضعف ارتش رژیم صهیونیستی است.

آرتسی اضافه کرد: تظاهرات را متوقف کرده و به امنیت ما توجه کنید. کابینه باید تمام وقت خود را برای تأمین امنیت و بررسی تمام روستاها برای پیدا کردن سلاح‌های پنهان شده، بگذارد.

وی اذعان کرد: حزب الله لبنان هزاران موشک دارد که تل آویو و اطراف آن را نشانه رفته است. حزب الله، حماس، جهاد، جنین، الخلیل، نابلس و ایران، همه و همه تنها منتظر فشار دادن یک دکمه هستند.

این خاخام صهیونیست بیان کرد: حزب الله منتظر است و اوضاع اسرائیل را بررسی می‌کند. آنها منتظر لحظه مناسب هستند؛ این در حالیست که کابینه اسرائیل حیران و سردرگم است. آنها حمله خود را از نهاریا تا ایلات و تل آویو، شهر به شهر آغاز می‌کنند.

روز گذشته نیز در هفدهمین سالروز جنگ ۳۳ روزه میان حزب الله لبنان و رژیم صهیونیستی، مقاومت لبنان هشدار شدید اللحنی به اشغالگران داد.

حزب الله لبنان با انتشار کلیپی از آمادگی رزمندگان مقاومت برای نبرد جدید با رژیم صهیونیستی و در تیررس بودن همه اماکن و تأسیسات زیربنایی و حساس این رژیم خبر داده است.

در پیام حزب الله آمده است: مقاومت اسلامی در حال و هوای سالگرد پیروزی الهی در جولای ۲۰۰۶، در صحنه‌هایی که اوج قدرت، اراده، آمادگی و برنامه‌ریزی مقاومت را با رمز «لا غالب لکم» به تصویر می‌کشد، تصاویری از مراحل هجوم به یک پایگاه صهیونیستی، تسلط کامل مجاهدین بر آن و برافراشتن پرچم حزب الله بر روی دیوارهای آن را مشاهده می‌کنید، عملیاتی که با نابودی این پایگاه صهیونیستی و تبدیل آن به آوار بر سر اشغالگران و از بین بردن آن شبیه سازی شده است.