هواشناسی خراسان رضوی در پی گرد و خاک هشدار نارنجی صادر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه مرکز پیشبینی هواشناسی خراسان رضوی آمده است: با توجه به افزایش شاخص کیفیت هوا و تحلیل نقشههای هواشناسی که بیانگر ادامه وزش باد شدید در نوار شرقی و نیمه جنوبی استان و انتقال گرد و غبار و گرد و خاک به سایر نواحی استان است هشدار شماره ۲۱ با سطح نارنجی صادر شده است.
بر اساس این اطلاعیه، وزش باد شدید در نواحی جنوبی و شرقی همراه با گرد و خاک با وقوع خسارت، انتقال گرد و خاک و غبار به سایر نقاط استان از جمله مشهد و ماندگاری شاخص ناپایداری در شرایط ناسالم برای تمامی گروهها پیش بینی میشود.
طبق این اطلاعیه، طوفان گرد و خاک امروز ۲۷ تیرماه آغاز شده است و پیش بینی میشود این وضعیت با شدت و ضعف تا روزهای پایانی هفته جاری ماندگار باشد.
همچنین بر اساس این اطلاعیه با توجه به ادامه وزش باد، پدیده گرد و خاک و کاهش میدان دید، اختلال در سیستم حمل و نقل پیش بینی شده است.
مرکز پیشبینی اداره کل هواشناسی خراسان رضوی در این اطلاعیه نسبت به تمهیدات لازم در خصوص جلوگیری از خسارات ناشی از شدت وزش باد، خودداری از صعود به ارتفاعات و عملیات کوهنوردی، خودداری از فعالیتهای طولانی مدت خارج از منزل به ویژه برای سالمندان و افراد دارای بیماریهای تنفسی، اطمینان از استحکام سازههای موقت، عدم تردد و توقف در حاشیه ساختمانهای نیمه تمام و درختان فرسوده تاکید کرد.
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