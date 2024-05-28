  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۲:۱۶

سرپرست سازمان ملی سنجش خبر داد:

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ اعلام شد

نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۳ اعلام شد

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور از انتشار کارنامه نتایج اولیه آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۳ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرسول پورعباس با اعلام این خبر گفت: داوطلبان آزمون ورودی کارشناسی ارشد برای مشاهده نتایج اولیه آزمون خود می‌توانند به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور مراجعه کنند و آن دسته از افرادی که بر اساس محتوای کارنامه مذکور مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی در این آزمون شده‌اند، لازم است نسبت به دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی و همچنین تکمیل فرم انتخاب رشته‌های اینترنتی خود در موعد مقرر اقدام کنند.

وی با بیان اینکه دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی روز جمعه ۱۱ خرداد ماه منتشر می‌شود، افزود: این دفترچه شامل شرایط، ضوابط و ظرفیت پذیرش رشته‌ها است و به متقاضیان مجاز به انتخاب رشته‌های تحصیلی توصیه می‌شود ابتدا دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی را به دقت مطالعه کرده و با توجه به نتیجه اعلام شده از روز شنبه ۱۲ خرداد ماه تا پایان روز چهارشنبه ۱۶ خرداد ماه نسبت به ثبت کدرشته محل‌های انتخابی حداکثر تا ۱۰۰ کدرشته‌محل اقدام کنند.

سرپرست سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور خاطرنشان کرد: به داوطلبان توصیه می‌شود، قبل از اقدام به تکمیل نهایی فرم انتخاب رشته خود اطلاعیه‌های منتشر شده، توضیحات و اطلاعات مربوط به محل تحصیل، نوع دوره، میزان شهریه و… همچنین اطلاعات مندرج در بخش پیوست‌های دفترچه راهنمای انتخاب رشته را مطالعه کرده و مد نظر داشته باشند.

پورعباس در مورد متقاضیان علاقمند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، گفت: این دسته از داوطلبان باید پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون و دریافت کارنامه، برای اطلاع از زمان و نحوه انتخاب رشته از روز شنبه ۱۲ خردادماه به درگاه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه کنند و البته انتخاب رشته برای رشته‌های دانشگاه آزاد اسلامی با استفاده از کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون بطور مجزا و از طریق دانشگاه مذکور انجام می‌پذیرد.

کد مطلب 6121213

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • هیژا IR ۱۹:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۸
      1 4
      پاسخ
      کاش جواب نمی امد، رتبه من با نرم افزار تخمین رتبه 142 و 196 و 265، 450 گرایشایی که زدم این ارقام بودن تازه هم درصدها را کمتر در نظر گرفته بودم هم معدل را، با این حال رتبه هام در همه بالای 1000 هستن مگه این نرم افزار چقدر خطا داره واقعا ادم فقط دوستداره از این مملکت بزاره بره که دردش تنها دوری باشه.
    • علی IR ۰۰:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۰۹
      1 0
      پاسخ
      باید تمام کشورها سلاح های خود را به صورت رایگان از سوریه و لبنان به این کشور ها بدن تا اسراییل را از بین ببرند یا اینکه دادگاه لاهه نتانیاهو را به عنوان یک جنایت جنگی اعدام کند
    • jamal ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۵/۱۹
      0 0
      پاسخ
      سلام و درود . نتایج نهایی کارشناسی ارشد استعدادهای درخشان دانشگاه آزاد اسلامی ۱۴۰۳ را چه زمانی میزنن و آیا کلاساش از مهرماه هستش یا ورودی بهمن ماه هستش . ممنون .

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها