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۸ خرداد ۱۴۰۳، ۱۳:۰۹

جزییات اجرای دستورالعمل فروش اینترنتی نان اعلام شد

جزییات اجرای دستورالعمل فروش اینترنتی نان اعلام شد

اتاق‌های اصناف باید طبق قیمت و هزینه‌های فروش نان اینترنتی اعم از هزینه حمل‌ونقل، پلاستیک، نوع نان، افزودنی‌ها و قیمت نهایی را محاسبه کنند تا در هنگام خرید نان بر روی صورت‌حساب نان ثبت شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توسطی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره جزئیات دستورالعمل فروش اینترنتی نان اظهار کرد: پیرو مصوبه و تصمیم کارگروه تنظیم بازار و با هدف ساماندهی فروش اینترنتی نان، دستورالعمل فروش اینترنتی نان از سوی اتاق اصناف ایران ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل در طول سه ماه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اتاق‌های اصناف سراسر کشور باید بر اساس قیمت و هزینه‌های فروش نان اینترنتی، اعم از هزینه حمل‌ونقل، پلاستیک، نوع نان، افزودنی‌ها و قیمت نهایی را محاسبه کنند تا در هنگام خرید نان بر روی صورت‌حساب الکترونیکی نان ثبت و ارسال شود.

توسطی ادامه داد: از این پس و با توجه به اتصال دستگاه کارتخوان نانوایی‌ها به سامانه هوشمند، تمام متقاضیان خرید نان، (اینترنتی و حضوری)، نان خود را با رعایت نوبت خریداری می‌کنند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: قیمت نان هر سال از سوی دولت اعلام می‌شود و حدود چهار سال هم هست که تغییر قیمت نداشتیم. اما در مورد قیمت سایر بخش‌ها مثل افزودنی‌ها که رقابتی خواهد بود، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها باید به صورت شفاف قیمت‌ها را اعلام کنند تا با توجه به تحویل صورتحساب الکترونیکی به مصرف‌کننده هرگونه تخطی پیگیری شود.

کد مطلب 6121288
سمیه رسولی

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    نظرات

    • علی اکبر IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۱
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      پاسخ
      با سلام خدمت دوستان عزیز من متعجبم از این همه پررویی کی کارد به استخوان برسه نمیدونم خب با معرفت به قول شما ۴سال است که قیمت نان تغییر آنچنان نداشته بعد همه اقلام آب برق گاز خمیر مایه و مزایای کارگران و خصوصا پول بیمه سر به فلک کشیده خوب نوکرتم یه قیمت مثل بقیه صنف ها هر ساله به ما هم داده بشه کا

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