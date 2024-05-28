جزییات اجرای دستورالعمل فروش اینترنتی نان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توسطی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره جزئیات دستورالعمل فروش اینترنتی نان اظهار کرد: پیرو مصوبه و تصمیم کارگروه تنظیم بازار و با هدف ساماندهی فروش اینترنتی نان، دستورالعمل فروش اینترنتی نان از سوی اتاق اصناف ایران ابلاغ شد.

وی افزود: این دستورالعمل در طول سه ماه به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و اتاق‌های اصناف سراسر کشور باید بر اساس قیمت و هزینه‌های فروش نان اینترنتی، اعم از هزینه حمل‌ونقل، پلاستیک، نوع نان، افزودنی‌ها و قیمت نهایی را محاسبه کنند تا در هنگام خرید نان بر روی صورت‌حساب الکترونیکی نان ثبت و ارسال شود.

توسطی ادامه داد: از این پس و با توجه به اتصال دستگاه کارتخوان نانوایی‌ها به سامانه هوشمند، تمام متقاضیان خرید نان، (اینترنتی و حضوری)، نان خود را با رعایت نوبت خریداری می‌کنند.

دبیرکل اتاق اصناف ایران گفت: قیمت نان هر سال از سوی دولت اعلام می‌شود و حدود چهار سال هم هست که تغییر قیمت نداشتیم. اما در مورد قیمت سایر بخش‌ها مثل افزودنی‌ها که رقابتی خواهد بود، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها باید به صورت شفاف قیمت‌ها را اعلام کنند تا با توجه به تحویل صورتحساب الکترونیکی به مصرف‌کننده هرگونه تخطی پیگیری شود.