هوای اصفهان قابل قبول است/ شاخص ۳ منطقه بر مدار قرمز آلودگی

مسئول امور کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل شهرداری اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: میانگین شاخص هوای کلان‌شهر اصفهان امروز یکشنبه ۲۹ مرداد براساس داده‌های دریافتی ۱۶ ایستگاه پایش فعال با شاخص ۹۹ در وضعیت قابل قبول ثبت شد.

جمشید لقایی اضافه کرد: امروز آلاینده غالب هوای شهر اصفهان ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون بوده که شاخص آن برابر با ۱۰۷ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس است.

وی ادامه داد: امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با ۱۵۴، بولوار کاوه با ۱۵۹ و خیابان زینبیه با ۱۶۱ AQI در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است.

مسئول کنترل کیفیت هوا در معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان اضافه کرد: شاخص هوا در ایستگاه کردآباد با ۱۰۵، رهنان با ۱۲۴، محله ولدان (ورزشگاه میثاق) با ۱۲۷ و دانشگاه صنعتی با ۱۳۲ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد.

لقایی افزود: شاخص هوا در ایستگاه سپاهان شهر و خیابان فیض با ۵۴، خیابان فیض با ۶۳ و خیابان میرزا طاهر با ۶۹ و پارک زمزم با ۷۶ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: افراد بسیار حساس از جمله سالمندان، افراد دارای بیماری‌های تنفسی و قلبی، زنان باردار و کودکان کماکان باید فعالیت‌های طولانی و سنگین را در فضای باز کاهش دهند.

همچنین سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط زیست (منطقه اصفهان)، امروز شاخص هوا در ایستگاه خیابان احمدآباد با ۹۰، رودکی با ۶۵ و خیابان پروین با ۶۶ در وضعیت قابل قبول، خیابان استانداری با ۳۵ در وضعیت پاک و بزرگراه خرازی با ۱۰۴ AQI در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس ثبت شد.

شاخص هوا در شهرهای مجاور کلان‌شهر اصفهان از جمله سجزی با ۶۲، شاهین شهر با ۶۴ و مبارکه با ۸۳ AQI وضعیت قابل قبول و در قهجاورستان با ۱۵۲ در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم شهروندان است‌.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص بطور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل منوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و بطور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.