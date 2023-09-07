وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتر در سواحل مرکزی شیلی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این مرکز گفت که زمین لرزه کم عمق و در عمق ۱۰ کیلومتری بوده است.

این زمین لرزه در ۲۴ کیلومتری غرب شهر تونگوی به ثبت رسیده است.

گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی صادر نشده است.