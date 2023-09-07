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۱۶ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۲۰

وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتر در سواحل مرکزی شیلی

وقوع زمین لرزه ۶.۵ ریشتر در سواحل مرکزی شیلی

مرکز تحقیقات علوم زمین شناسی آلمان (GFZ) روز پنجشنبه اعلام کرد زمین لرزه ای به بزرگی ۶.۵ ریشتر روز چهارشنبه حوالی سواحل مرکزی شیلی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، این مرکز گفت که زمین لرزه کم عمق و در عمق ۱۰ کیلومتری بوده است.

این زمین لرزه در ۲۴ کیلومتری غرب شهر تونگوی به ثبت رسیده است.

گزارشی از تلفات یا خسارات احتمالی صادر نشده است.

کد مطلب 5880845

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