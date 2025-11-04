به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۲۴.۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۷.۴۵ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۱.۴۸ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
سازمان زمینشناسی ایالات متحده روز سه شنبه اعلام کرد که زمین لرزهای به بزرگی ۵.۵ ریشتر، ۱۱۳ کیلومتری غرب کوپیاپو، شیلی را لرزاند.
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۲۴.۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۷.۴۵ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۱.۴۸ درجه غربی تعیین شد.
تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.
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