به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۲۴.۹ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۲۷.۴۵ درجه جنوبی و طول جغرافیایی ۷۱.۴۸ درجه غربی تعیین شد.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.