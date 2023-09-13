برد پرسپولیس مقابل ملوان قبل از بازی با النصر

به گزارش خبرگزاری مهر، شاگردان گل‌محمدی در آخرین دیدار تدارکاتی پیش از آغاز فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، امروز در ورزشگاه کاظمی به مصاف ملوان رفتند و در پایان با گل‌های امید عالیشاه، محمد عمری و شهاب زاهدی سه بر یک به پیروزی رسیدند.

در دقیقه ۷، حرکت خوب سرخپوشان از جناح راست با پاس رو به بیرون صادقی به عالیشاه رسید که او با یک شوت محکم گل نخست بازی را به ثمر رساند.

در دقیقه ۱۵، بعد از ارسال کرنر و برگشت توپ توسط مدافعان ملوان، محمد عمری با پای چپ شوت محکمی از فاصله ۲۵ متری روانه دروازه حریف کرد که ضربه زیبای او بعد از برخورد با تیر وارد دروازه شد و گل دوم به ثمر رسید.

در دقیقه ۴۰، شهاب زاهدی روی پاس اسماعیلی‌فر با یک شوت دقیق با پای راست گل سوم بازی را هم به ثمر رساند.

در دقیقه ۴۳، ملوان توانست یکی از گل‌های خورده را جبران کند.

در نیمه دوم ترکیب پرسپولیس کاملاً تغییر کرد. سرخپوشان باز هم موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتند اما بازی با همان نتیجه سه بر یک به پایان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، این دیدار با حضور بازیکنان ملی پوش نطیر میلاد سرلک برگزار شد. دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر عربستان سه شنبه ۲۸ شهریورماه در ورزشگاه آزادی بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.