اپل برای اصلاح سطح تشعشعات آپدیت نرم افزاری ارایه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هفته گذشته رگولاتور فرانسوی ادعا کرد تشعشعات این دستگاه فراتر از سطح تعیین شده، است.

این کشور پس از توصیه رگولاتور تشعشعات خود(ANFR) فروش آیفون ۱۲ را متوقف کرد اما شرکت آمریکایی اتهامات را رد کرد و به نظر می رسد تقصیر را به گردن پروتکل های تست فرانسه می اندازد.

برای همین منظور اپل اعلام کرد میزان تشعشعات دستگاه یک نگرانی ایمنی به حساب نمی آید و همچنین چند سازمان بین المللی آن را تایید کرده اند.

آپدیت نرم افزاری فقط سطح تشعشعات را اصلاح نمی کند زیرا این یک ایراد سخت افزاری است اما پروتکل رگولاتورهای فرانسوی را رعایت می کند.

بنابراین به نظر می رسد اپل تصور می کند وصله نرم افزاری به اندازه ای کارآمد است که به سری آیفون ۱۲ اجازه می دهد تست های تشعشعات آتی را پشت سر بگذارد.

البته فرانسه در سال۲۰۲۰ قوانین خود را تغییر داد. این کشور هنگام تست سطح تشعشعات و میزان انرژی فرکانس رادیویی جذب شده توسط بدن در نتیجه استفاده ازتجهیزاتی خاص، ملاحظاتی درباره اعضای بدن که از قلب دورتر هستند مانند دست ها را به قوانین خود افزود.

در تست اخیر تشعشعات این کشور، رگولاتورها متوجه شدند هنگامیکه آیفون های سری ۱۲ در دست کاربر قرار می گیرند، اشعه های ساطع شده از سری آیفون ۱۲ که جذب بدن می شوند بالاتر از سطح تعیین شده، هستند. این درحالی بود که تست میزان تشعشعات هنگام در نظر گرفتن سر و بدن نتیجه رضایتبخشی داشت.

به گفته مقامات فرانسه، نرم افزار اصلاحی اپل باید کارآمد باشد و به محض ارائه آن، دستگاه دوباره مورد آزمایش قرار می گیرد.