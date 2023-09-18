پیمانکار اپل سرمایه گذاری و نیروی انسانی را در هند ۲ برابر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این شرکت تایوانی که بزرگترین پیمانکار تجهیزات الکترونیکی است که با سرمایه گذاری در واحدهای تولید در جنوب هندوستان، حضور خود در این کشور را پر رنگ تر می کند زیرا سعی دارد فعالیت هایش در چین را کاهش دهد.

وی لی نماینده فاکسکان در هند در یک پست در شبکه اجتماعی لینکدین درباره تولد نارندا مودی نخست وزیر هند اعلام کرد این شرکت تصمیم دارد میزان استخدام نیروی انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حجم کسب وکار خود هند را تا سال آینده ۲ برابر بیشتر کند.

البته او جزئیات بیشتری در این باره اعلام نکرد.

فاکسکان هم اکنون یک کارخانه تولید آیفون در ایالت تامیل نادو هند دارد که بیش از ۴۰ هزار نفر در آن کار می کنند.

ایالت کارناتاکا هندوستان در ماه آگوست اعلام کرد فاکسکان ۶۰۰ میلیون دلار در ۲ پروژه ساخت واحدهای تولید قطعات قاب آیفون و تجهیزات تراشه سازی در این کشور سرمایه گذاری می کند.