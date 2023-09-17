مخالفت با افزایش سهمیه ویژه طرفدار در بازی بدون تماشاگر پرسپولیس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکار پرسپولیس و النصر عربستان در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا، با توجه به حکم انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا، بدون تماشاگر برگزار خواهد شد.

بر این اساس، کنفدراسیون غیر از عوامل برگزاری مسابقه، مجوز حضور تنها ۵۴ میهمان و همراه را در ورزشگاه داده است که سهم هر یک از دو تیم، ۲۷ نفر است.

۲۷ نفر، تمام سهمیه‌ای است که باشگاه پرسپولیس، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون فوتبال در اختیار دارند. باشگاه پرسپولیس درخواست خود برای افزایش این سهمیه را ارائه کرده است ولی کنفدراسیون فوتبال با آن موافقت نکرد.

AFC همچنین هشدار داده است که حضور تعداد بیشتری از افراد باعث محرومیت‌های آتی برای پرسپولیس خواهد شد.

دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و النصر عربستان ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه شنبه ۲۸ شهریور در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود.