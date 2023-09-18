کیومرث هاشمی وزیر ورزش شد/ در جلسه رأی اعتماد چه گذشت؟

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (دوشنبه ۲۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی صلاحیت «کیومرث هاشمی» وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در دستورکار قرار گرفت. پیش از این حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان بود که استعفا داد و رئیس جمهور هاشمی را به عنوان وزیر ورزش و جوانان به مجلس معرفی کرد که نامه معرفی وی در جلسه علنی ۲۱ شهریور ماه مجلس اعلام وصول شد.
مخبر در جلسه رأی أعتماد وزیر پیشنهادی ورزش حضور یافت
بر اساس آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رئیس جمهور میتواند برای دفاع از وزیر پیشنهادی خود در جلسه رأی اعتماد صحبت کند اما به دلیل سفر رئیس جمهور به نیویورک، وی در جلسه امروز مجلس شورای اسلامی حضور پیدا نکرد.
محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور و معاون پارلمانی ریاست جمهوری در این جلسه حضور دارند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ضمن خیر مقدم به معاون اول رئیس جمهور، معاون اجرایی رئیس جمهور و وزاری حاضر در جلسه، گفت: رئیس جمهور امروز به دلیل سفر و شرکت در نشست سازمان ملل متحد در صحن مجلس حضور ندارد.
موافقت کمیسیون فرهنگی مجلس با برنامههای وزیر پیشنهادی ورزش
ابتدا کمیسیون تخصصی نظر خود را پیرامون صلاحیت وزیر پیشنهادی اعلام کرد. بر اساس گزارش کمیسیون فرهنگی «کیومرث هاشمی» صلاحیت حضور در کابینه را دارد.
موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی ورزش چه گفتند؟
پس از قرائت گزارش کمیسیون فرهنگی نوبت به نطق موافقان و مخالفان وزیر پیشنهادی رسید.
زهره الهیان در موافقت با برنامه و صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان، گفت: هاشمی یک مدیر از مراتب پایین و کف جامعه ورزشی بوده که با تلاش ارتقا پیدا کرده و با توانمندی به این جایگاه مدیریتی رسیده است.
وی متذکر شد: ریاست کمیته ملی المپیک، معاونت تربیتی آموزش و پرورش، مدیر کل امور فدراسیونهای ورزشی و مدیریت کاروان ورزشی تیم المپیک جوانان از جمله سوابق وی است و هاشمی یک مدیر بسیجی است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وی برنامه تحولآفرینی در حوزه ورزشی ارائه کرده است. حمایت از ورزش بانوان هم در برنامههای وی مورد تاکید قرار گرفته است. اگر دختران و مادران ما سالم باشند، خانوادههای ما سالم هستند و اگر خانوادهها سالم باشند، جامعه سالم خواهد بود.
الهیان بیان کرد: هاشمی در حوزه فدراسیونها مدیریت داشته است و میتواند در وزارت ورزش موفق باشد. انتظار میرود هاشمی از مدیران انقلابی در حوزه ورزش و جوانان استفاده کند.
هاشمی خروجی خاصی در حوزه ورزش نداشته است
مهرداد گودرزوند در جریان بررسی برنامه و صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و در مخالفت با وزیر پیشنهادی، گفت: اگر وزارت ورزش و جوانان به درستی هدایت شود و برای اداره آن برنامه وجود داشته باشد، این وزارتخانه نقشی کلیدی و مهم در سرمایه سازی و اعتماد جوانان دارد.
وی با اشاره به اینکه در برنامههای کیومرث هاشمی موضوع ورزش و جوانان دیده نمیشود، ادامه داد: وی ۳۰ سال در مناصب کلیدی ورزش و جوانان بوده و در حوزه تصمیمسازی ورزش حضور داشته است، پس باید بگوید که در عملکرد چه خروجی خاصی برای ورزش و جوانان داشته است؟ وی ۳۰ سال در ورزش حضور داشته و خروجی نداشته است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بسیاری از کسانی که مهاجرت میکنند، از نبود سیاست در ورزش و جوانان رنج میبرند. اگر میبینیم یک قهرمان ملی ما ناچار به مهاجرت میشود، به این دلیل است که بعد از مدال آوری مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار نگرفته است.
گودرزوند افزود: هاشمی در برنامه پیشنهادی خود نگفته راهکار اجراییاش برای جلوگیری از مهاجرت قهرمانان ورزشی چیست و اشارهای به روشهای حمایت از جوانان هم نداشته است. سیاستهای کلی هم در برنامههای وی دیده نمیشود.
وی اظهار داشت: گفته میشود کیومرث هاشمی جزو لیست ۳۰ نفره تهران برای انتخابات مجلس یازدهم بوده و در دقیقه آخر از لیست حذف شده است؛ این موضوع نباید دلیلی بر رأی آوری وی در مجلس باشد. ما وزیری برای وزارت ورزش میخواهیم که رنگی نباشد و استقلالی یا پرسپولیسی نباشد، بلکه حمایتکننده همه تیمها باشد.
وزیر پیشنهادی ورزش برنامههای مدونی برای جوانان و بانوان دارد
حجت الاسلام احد آزادی خواه در موافقت با وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان، گفت: از رئیس جمهور تشکر میکنم که به مدیری مجرب، خانوادهدار و عالم در حوزه ورزش و جوانان یعنی کیومرث هاشمی روی آورده و اکنون یک فرصت مغتنم به وجود آمده که ما بتوانیم از این فرصت استفاده شده برای حل مشکلات این حوزه استفاده کنیم.
وی بیان کرد: کمیسیون تخصصی فرهنگی با پیشنهاد رئیس جمهور، صلاحیت و برنامههای کیومرث هاشمی را با دقت نظر بررسی کرده و هاشمی با معدل بالا توانسته نظر کمیسیون را جلب کند.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان برنامه مدونی در سطوح مختلف برای بانوان، جوانان و روستاییان ارائه کرده است.
آزادیخواه با اشاره به اینکه وی دارای رزومه پُر و پیمانی است و میتواند مشکلات این حوزه را حل کند، اظهار داشت: هاشمی با انبوهی از تجارب مختلف آمده و میتواند مشکلات حوزه ورزش و جوانان را به درستی مدیریت کند.
کیومرث هاشمی در حوزه جوانان کار نکرده و برنامه ندارد
سید علی موسوی در جریان بررسی برنامهها و صلاحیت کیومرث هاشمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مخالفت با برنامههای وی، گفت: کیومرث هاشمی از مدیران با تجربه ورزش کشور است که در مسئولیتهای مختلف کارنامه قابل توجهی دارد. وی با مشکلات، کمبودها و چالشهای حوزه ورزش آشنایی خوبی دارد و سالها کار و فعالیت در بخشهای مختلف از وی مدیری توانمند در عرصه ورزش ساخته است.
وی ادامه داد: علی رغم ویژگیهای قابل توجه هاشمی در عرصه مدیریت ورزشی، اما وی در سایر حوزههای جوانان کار نکرده و با مطالعه برنامههای پیشنهادی نیز کاملاً مشخص است که در این قسمت که از بخشهای بسیار مهم فرهنگی و اجتماعی کشور به ویژه در مباحث ازدواج، نشاط اجتماعی، اوقات فراغت و آسیبهای اجتماعی است، برنامه امیدبخشی ندارد.
نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در توزیع منابع و اعتبارات در شاخصهای مختلف شفافیت وجود ندارد، به ویژه نسبت به مناطق محروم و روستاها کم توجهی شده است و راهکارهای توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات در برنامه پیشنهادی هاشمی مشاهده نمیشود.
موسوی ادامه داد: در سایه مدیریت لیبرالی عدهای در عرصه ورزش، ورزش کردن برای عموم مردم به ویژه افراد با دهکهای درآمدی پایین گران قیمت شده و خارج از توان و سبد خانوار بخش قابل توجهی از مردم است، لازم است نسبت به تعرفههای ورزشی در مناطق مختلف کشور به ویژه مناطق محروم و کم برخوردار تجدیدنظر شود و رویکرد صرف اقتصادی و درآمدزایی نسبت به سالنها و اماکن ورزشی اصلاح شود.
وی اظهار داشت: انتظار داریم علاوه بر توزیع عادلانه امکانات و منابع، در حوزه استعدادیابی حرفهای و ورزشهای قهرمانی نیز نگاههای عادلانه ای وجود داشته باشد. پیشنهاد میکنم به منظور تشویق جوانان و نوجوانان مناطق محروم، قهرمانان ورزشی را در قالب سرباز امنیه یا مشوقهای مادی و معنوی در مقاطع مختلف به مناطق محروم و کم برخوردار روستاها اعزام کنید تا نسبت به شناسایی استعدادها و احصای مشکلات و کمبودها اقدام مؤثری انجام شود.
هاشمی ۳۰ سال در مناصب کلیدی ورزش بوده و خروجی نداشته است
مهرداد گودرزوند در جریان بررسی برنامه و صلاحیت کیومرث هاشمی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان و در مخالفت با وزیر پیشنهادی، گفت: اگر وزارت ورزش و جوانان به درستی هدایت شود و برای اداره آن برنامه وجود داشته باشد، این وزارتخانه نقشی کلیدی و مهم در سرمایه سازی و اعتماد جوانان دارد.
وی با اشاره به اینکه در برنامههای کیومرث هاشمی موضوع ورزش و جوانان دیده نمیشود، ادامه داد: وی ۳۰ سال در مناصب کلیدی ورزش و جوانان بوده و در حوزه تصمیمسازی ورزش حضور داشته است، پس باید بگوید که در عملکرد چه خروجی خاصی برای ورزش و جوانان داشته است؟ وی ۳۰ سال در ورزش حضور داشته و خروجی نداشته است.
نماینده مردم رودبار در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: امروز بسیاری از کسانی که مهاجرت میکنند، از نبود سیاست در ورزش و جوانان رنج میبرند. اگر میبینیم یک قهرمان ملی ما ناچار به مهاجرت میشود، به این دلیل است که بعد از مدال آوری مورد توجه وزارت ورزش و جوانان قرار نگرفته است.
گودرزوند افزود: هاشمی در برنامه پیشنهادی خود نگفته راهکار اجراییاش برای جلوگیری از مهاجرت قهرمانان ورزشی چیست و اشارهای به روشهای حمایت از جوانان هم نداشته است. سیاستهای کلی هم در برنامههای وی دیده نمیشود.
وی اظهار داشت: گفته میشود کیومرث هاشمی جزو لیست ۳۰ نفره تهران برای انتخابات مجلس یازدهم بوده و در دقیقه آخر از لیست حذف شده است؛ این موضوع نباید دلیلی بر رأی آوری وی در مجلس باشد. ما وزیری برای وزارت ورزش میخواهیم که رنگی نباشد و استقلالی یا پرسپولیسی نباشد، بلکه حمایتکننده همه تیمها باشد.
فلاحی: هاشمی مدیر آسانسوری نیست
سارا فلاحی در موافقت با برنامهها و صلاحیت کیومرث هاشمی، گفت: یکی از مهمترین چالشهای کشور ما و یکی از حلقههای مفقوده توسعه، مدیران غیرتخصصی هستند که در گلوگاههای حساس این سرزمین تزریق میشوند. وقتی ما مدیران را جابجا قرار میدهیم، مدیرانی که نمیدانند و نمیتوانند را به بدنه مدیریت تزریق میکنیم، از بمباران اتمی این کشور بدتر است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی دیگر از چالشهای ما در حوزه توسعه و پیشرفت، تزریق مدیران آسانسوری است، مدیرانی که محصول ستادهای انتخاباتی هستند که آنها خودشان بالا میروند، اما جامعه را به بلای عقب افتادگی گرفتار میکنند. یکی دیگر از چالشهای ما در حوزه مدیریت تزریق مدیرانی است که فاقد تفکر سیستمی هستند، کسانی که یا بخشی از نهاد تحت مدیریت خود را چنان فربه میکنند که نهاد خود را کاریکاتوریزه میکنند یا آنکه آن را رها و گرفتار یک ولنگاری مدیریتی میکنند.
فلاحی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی نه مدیر غیرتخصصی است و نه مدیر آسانسوری است، تصریح کرد: هاشمی تمام مراحل را پلکانی طی کرده است، از ورزش فهم دارد، میداند ورزش چه جایگاه مهمی در توسعه کشور دارد. میداند ورزش صرفاً مربوط به حوزه ذهن و جسم نیست، بلکه ورزش ربط زیادی با سیاست، اقتصاد، اجتماع و فرهنگ دارد.
وی تاکید کرد: امیدواریم به این مهم هم توجه شود که بانوان هم میتوانند ورزش این سرزمین را تکان دهند و جمهوری اسلامی را در رنکینگهای جهانی بالا ببرند. حتماً هاشمی میداند روح ورزش، جوانمردی و وفاداری به تعهدات است و به عنوان یک ورزشکار و یک ورزش شناس به تمام تعهداتی که به ورزش، مجلس و به کمیسیون تخصصی فرهنگی داده است، پایبند خواهد بود.
فلاحی ادامه داد: انتظار داریم زمانی که وی بر کرسی مسئولیت نشست، فهم از منافع ملی را به ورزش کشور تزریق کند. وی باید بداند کسب کرسیهای جهانی در فدراسیونهای جهانی میتواند برای ما تأثیرگذار باشد. وی قطعاً میداند کسب یک مدال جهانی یا یک مدال المپیکی بسیار مؤثرتر از هزاران سخنرانی و تریبون نوازی برای احیای غرور ملی مردم ایران و انسجام ملی است.
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: وی میداند مربیان ورزشی قلب توسعه ورزش هستند و باید به آنها پرداخته شود. وی میداند که در عرصههای جهانی امروز به ورزش به عنوان یک صنعت تأثیرگذار توجه میشود؛ صنعتی که میتواند اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، سیاست را به چالش بکشد و حامل فرهنگ سازی باشد.
وی با بیان اینکه هاشمی به عنوان مدیری که تک تک حوزههای فرهنگی را میشناسد و به عنوان فردی که از معاونت تربیت بدنی ملایر به بالاترین مقام کمیته ملی المپیک رسیده است، میداند اگر ما در حوزه ورزش هزینه کنیم، یعنی سرمایه گذاری کرده ایم، گفت: امروز ما با زبان ورزش میتوانیم با دنیا صحبت کنیم و مسیرهای بسته و مسدود سیاسی و اقتصادی را به روی خود باز کنیم.
فلاحی متذکر شد: متأسفانه در ادوار مختلف، ورزش ما به گونههای مختلف در اختیار کسانی بود که نسبتی با ورزش نداشتند و نمیدانستند که اگر ما در این حوزه سرمایه گذاری کنیم، اگر به قهرمانان ورزشی از لحاظ فرهنگی، اقتصادی و آگاهی سیاسی میرسیدیم و صیانت میکردیم، امروز ورزشکاران ما برای چندرغاز پرچم ایران را نمیفروختند و فرار نمیکردند. وی باید متعهد باشد که مسیر فرار نخبگان ورزشی ما از لحظهای که بر کرسی مسئولیت مینشیند، بسته بماند. نمیشود ما هزینه کنیم، دلاوران و ورزشکارانی را تربیت کنیم که وقتی به مرحله ثمر دادن رسیدند، دیگران آنها را ببرند.
ورناصری: هاشمی برای واگذاری امور ورزش به مردم برنامهای ندارد
علیرضا ورناصری در جریان بررسی برنامهها و صلاحیت کیومرث هاشمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در مخالفت با برنامههای وی، گفت: شفافیت مالی در حوزه ورزش به ویژه در میان باشگاههای ورزشی اهمیت بالایی دارد و دسترسی همگان به اطلاعات ورزشی میتواند به شفافیت منجر شود و سوال این است که هاشمی چه امکانی را برای دسترسی همگان به این موضوع فراهم کرده است؟
وی بیان کرد: چرا باید در سیستم جوانان و ورزش کشور شاهد تعارض منافع باشیم. همچنین توجه به واگذاری امور ورزش به مردم به ویژه واگذاری به بخش خصوصی و دانش بنیانها در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی جایی ندارد.
نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: یکی از برنامههای اساسی که دولت سیزدهم به آن توجه داشت، برقراری دولت الکترونیک بود. آقای هاشمی! برای برون رفت از مشکلات حوزه ورزش و جوانان و استقرار دولت الکترونیک چه برنامههایی دارید؟ بخش مغفول مانده جوانان به ویژه اجرای سند راهبردی وزارت ورزش و جوانان چه جایگاهی در برنامههای شما دارد؟
ورناصری اظهار داشت: چرا برای رفع تعلیق فدراسیونهای ورزشی و تقویت دیپلماسی ورزش با کشورهای دنیا برنامهای دیده نشده است؟ این برنامه باید معطوف به برقراری دیپلماسی با مراکز قدرت، فدراسیونهای ورزشی و انجمنهای ورزشی باشد.
هاشمی پاکدست است
محمدمهدی فروردین در جریان بررسی برنامهها و صلاحیت کیومرث هاشمی وزیر پیشنهادی ورزش و جوانان در موافقت با برنامههای وی گفت: ما در آستانه رقابتهای آسیایی قرار داریم و به هیچ عنوان زیبنده ورزش کشور نیست که وزیر ورزش نداشته باشیم یا وزارتخانه با سرپرست اداره شود.
نماینده مردم فیروزآباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه طی سالهای گذشته بی توجهی به حوزه ورزش صورت گرفته و امروز که رئیس جمهور فردی را از جنس ورزش معرفی کرده است، همه باید از این اتفاق خوشحال باشیم، چرا که اهالی ورزش از این انتخاب خوشحال هستند.
وی ادامه داد: ورزش که میتواند منجر به نشاط اجتماعی شود، به دلیل بی تدبیری و سوءمدیریت به پاشنه آشیل کشور تبدیل شده است. بی عدالتی، تبعیض و فساد در ورزش بیداد میکند. متأسفانه قوانین مصوب مجلس در حوزه ورزش به درستی اجرا نمیشود.
رئیس فراکسیون ورزش مجلس افزود: مطمئنم با توجه به سوابق هاشمی، وی میتواند خلأهای حوزه ورزش را با روحیه جهادی، صداقت و عدالت محوری برطرف کند. یکی از ویژگیهای مثبت هاشمی شناخت خوب از حوزه ورزش است و وی از ردههای پایین از روستا و شهرستان گرفته تا رئیس سازمان و رئیس کمیته ملی المپیک را که بالاترین مقام ورزشی در دنیا است، تجربه کرده و انتظار میرود با حمایت مجلس و دولت جایگاه خوبی را برای ورزش تعریف کند.
فروردین تاکید کرد: کشور ما در اسطوره سازی بی نظیر بوده و در کنار این مسئله ما در اسطوره سوزی نیز کم نظیر هستیم، چرا که هیچ برنامههای برای حفظ اسطورههای ورزشی نداریم. چرا امروز پیشکسوتان و چهرههای شاخص ورزش را رها کرده ایم و از ظرفیت آنان استفاده نمیکنیم؟ کسی میتواند از این ظرفیتها استفاده کند که شناخت خوبی داشته و مدیر توانمندی باشد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: امروز پشتوانه ورزش ما جوانان هستند و با تعاملی که هاشمی با وزارت آموزش و پرورش و سایر نهادها دارد، میتواند از ظرفیتهای مغفول مانده به خوبی استفاده کند. وزیر پیشنهادی هیچ نقطه تاریکی در دوران مدیریت خود ندارد و دلیلی که بنده به عنوان رئیس فراکسیون ورزش مجلس با این قاطعیت از وی حمایت میکنم، پاکدستی، صداقت و سوابق درخشان وی است.
هاشمی وزیر ورزش شد
در نهایت هاشمی توانست با ۱۶۷ رأی موافق، ۵۷ رأی مخالف، ۱۲ رأی ممتنع و ۱ رأی باطله از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی برای تصدی وزارت ورزش و جوانان رأی اعتماد بگیرد.
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