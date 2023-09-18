برگزیدگان جشنواره طراحی پوستر «میراث سرو» معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین جشنواره سراسری طراحی پوستر «میراث سرو» با محوریت عاشورا و کربلا بعدازظهر دوشنبه ۲۷ شهریور در ایوان انتظار میدان ولیعصر (عج) برگزار شد.

آثار برگزیده این جشنواره که به همت دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب و معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری تهران و حومه برگزار شد، علاوه بر پخش در سراسر کشور، در ۲۳ ایستگاه مترو تهران نمایش داده خواهند شد. همچنین حدود ۵۰۰ اثر از این آثار تا پایان اربعین در ایستگاه‌های منتخب مترو نصب شدند.

سیدمحمد نقیب سرپرست معاونت امور فرهنگی و اجتماعی شرکت بهره‌برداری مترو در این مراسم برگزاری این رویداد را دومین تجربه همکاری مترو با دانشگاه دانست و گفت: برگزاری جشنواره طراحی پوستر «میراث سرو» سبب شد پیوند بین دانشگاه و صنعت مترو برقرار شود و از این بابت بسیار خوشحالیم. این موضوع نشان می‌دهد که ظرفیت خوبی برای همکاری در دانشگاه وجود دارد، چراکه قطعاً این توانمندی از دانشگاه برمی‌آید.

حمیده جعفری رئیس دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب نیز در این مراسم گزارشی از روند برگزاری جشنواره ارائه کرد و توضیح داد: فراخوان جشنواره سراسری طراحی پوستر «میراث سرو» ۲ بار تمدید شد. ۸۳۰ پوستر با محتوای عاشورایی از ۳۰ استان کشور به دبیرخانه رسید و در نهایت ۱۴ شهریور، آثار داوری و ۲۸ اثر برگزیده انتخاب شدند. این آثار برگزیده در ایستگاه‌های منتخب متروی تهران و همچنین ایوان انتظار میدان ولیعصر (عج) به نمایش گذاشته می‌شوند.

در پایان مراسم، برگزیدگان و هنرمندان شایسته تقدیر اولین جشنواره سراسری طراحی پوستر «میراث سرو» معرفی شدند که به شرح زیر است:

برگزیده اول: هیأت داوران هیچکدام از آثار را شایسته دریافت رتبه اول ندانستند.

برگزیده دوم: محمود بازدار و مرتضی رحمتی

برگزیده سوم: محمد تقی‌پور و حامد سعیدی

شایسته تقدیرها:

علی حریری، محمدامین معظمی گودرزی، قاسم بشیری، پدرام فرخ‌نیا، مجتبی خاوری، ایمان ماندگاری، محمدحسین مجیدپور، نجمه فلاح‌پور، نگین احمدی، رضوان پیله وری، فاطمه سادات نصیرنژادی و مهدی جهانبخش.