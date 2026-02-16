اکبری: رسیدگی به پرونده اغتشاشگران استان سمنان با قاطعیت خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با صبح دوشنبه و در جریان در سفر به شهرستان شاهرود، بیان کرد: شب گذشته از زندان شاهرود بازدید میدانی صورت گرفته و با متهمان اغتشاشات اخیر به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو شد.

وی افزود: برخی از متهمان نسبت به اقدامات خود ابراز ندامت و پشیمانی کردند که این موارد در چارچوب پرونده‌های قضایی آنان مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر عزم جدی دستگاه قضایی استان برای برخورد سریع و منطبق با موازین قانونی تأکید کرد.

اکبری از رسیدگی با قاطعیت به پرونده متهمان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ در سراسر استان خبر داد و بیان کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت، سرعت و رعایت عدالت در حال انجام است

وی افزود: برخورد با مخلان نظم عمومی، متجاوزان به امنیت و آرامش جامعه و آسیب‌زنندگان به اموال عمومی و خصوصی، در چارچوب موازین قانونی، قاطعانه و بازدارنده خواهد بود.