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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۱۲

اکبری: رسیدگی به پرونده اغتشاشگران استان سمنان با قاطعیت خواهد بود

اکبری: رسیدگی به پرونده اغتشاشگران استان سمنان با قاطعیت خواهد بود

شاهرود- رئیس کل دادگستری استان سمنان از رسیدگی با قاطعیت به پرونده متهمان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ در سراسر استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه همزمان با صبح دوشنبه و در جریان در سفر به شهرستان شاهرود، بیان کرد: شب گذشته از زندان شاهرود بازدید میدانی صورت گرفته و با متهمان اغتشاشات اخیر به صورت چهره به چهره دیدار و گفتگو شد.

وی افزود: برخی از متهمان نسبت به اقدامات خود ابراز ندامت و پشیمانی کردند که این موارد در چارچوب پرونده‌های قضایی آنان مورد توجه قرار گرفت.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بر عزم جدی دستگاه قضایی استان برای برخورد سریع و منطبق با موازین قانونی تأکید کرد.

اکبری از رسیدگی با قاطعیت به پرونده متهمان اغتشاشات دیماه ۱۴۰۴ در سراسر استان خبر داد و بیان کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها با دقت، سرعت و رعایت عدالت در حال انجام است

وی افزود: برخورد با مخلان نظم عمومی، متجاوزان به امنیت و آرامش جامعه و آسیب‌زنندگان به اموال عمومی و خصوصی، در چارچوب موازین قانونی، قاطعانه و بازدارنده خواهد بود.

کد مطلب 6750326

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