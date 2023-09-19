به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی، فراخوان بخش فیلمنامهنویسی نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی که به دبیری کمال تبریزی و ریاست مهدی حیدری آبان ۱۴۰۲ توسط موسسه فرهنگی هنری فصل هنر در تبریز برگزار خواهد شد، منتشر شد.
متن فراخوان نخستین جشنواره ملی فیلم اقوام ایرانی با شعار «اقوام؛ ریشه ایران زمین» به شرح زیر است:
شرایط شرکت در بخش رقابتی فیلمنامهنویسی
۱- اثر ارسالی، نباید فیلمنامه یک اثر تولیدی در قالبهای فیلم کوتاه، داستانی، تلهفیلم، نیمهبلند، بلند و یا سینمایی باشد.
۲- فیلمنامه باید با رعایت اصول حروفنگاری با فونت B Nazanin، سایز ۱۴، فاصله خطوط ۵/۱ و برای فیلمنامههای کوتاه حداکثر در ۴۰ صفحه و برای فیلمنامههای بلند حداکثر تا ۱۲۰ صفحه و فقط به صورت فایل pdf به آدرس سایت جشنواره www.aghvamfilm.com (http://www.aghvamfilm.com/) ارسال شود. فیلمنامههایی که فاقد مشخصات مذکور باشند حذف و توسط دبیرخانه از جشنواره خارج خواهند شد.
۳- در فرم ثبت اثر، نام و نام خانوادگی صاحب اثر، نام فیلمنامه و در بخش اقتباسی باید مشخصات کامل منبع اقتباس (شامل عنوان، نویسنده، ناشر، سال انتشار) نیز درج شود.
۴- فیلمنامهها حتماً بایستی با موضوع اقوام ایرانی و در قالب گستره زیست بوم، آیینهای فرهنگی و مذهبی، سبک زندگی، آداب و رسوم و سنن اقوام ایرانی، تاریخ اقوام، میراث فرهنگی ملموس و ناملموس و ظرفیتهای گردشگری باشد.
۵- متن فیلمنامه بایستی به زبان فارسی نگارش شود و در صورتی که دیالوگهای آن به زبان یا گویشهای محلی و بومی باشد، باید ترجمه دقیق و صحیح آن عیناً در زیر دیالوگها درج شود.
۶- نگارش و درج خلاصه یک صفحهای فیلمنامه در وب سایت جشنواره الزامی است.
۷- فیلمنامههای اقتباسی علاوه بر خلاصه یک صفحهای فیلمنامه بایستی خلاصه یک صفحهای از داستان منبع اقتباس نیز داشته باشند.
۸- هر شرکتکننده حداکثر ۵ اثر در هر ۲ بخش فیلمنامه اقتباسی و اصلی میتواند جهت شرکت در جشنواره ارسال کند.
۹- مسئولیت حقوقی آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره از لحاظ مالکیت و محتوا بر عهده شرکتکننده است.
۱۰- دبیرخانه جشنواره از بین فیلمنامههای ارسالی، ۳ فیلمنامه را انتخاب و داوری خواهد کرد.
۱۱- تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه مقررات اعلام شده است.
جوایز جشنواره
۱- جایزه فیلمنامه برتر: ۵۰ میلیون تومان
۲- جایزه فیلمنامه دوم: ۳۰ میلیون تومان
۳- جایزه فیلمنامه سوم: ۲۰ میلیون تومان
تقویم جشنواره
مهلت ارسال آثار: تا ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲
محل برگزاری جشنواره
دبیرخانه و محل برگزاری جشنواره شهر تبریز است.
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