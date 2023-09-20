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۲۹ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۱۵

فرمانده سپاه ناحیه ساوه:

۳۵۰ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در ساوه اجرا می‌شود

۳۵۰ برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در ساوه اجرا می‌شود

ساوه- فرمانده سپاه ناحیه ساوه گفت: ۳۵۰ برنامه با ۳۵ عنوان همزمان با هفته دفاع مقدس در ساوه اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علیرضا مهدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با هدف تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در ساوه گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های جوانان انقلابی است که با تاسی از فرهنگ عاشورا توانستند اتفاقی مهم برای کشور رقم بزنند.

وی افزود: با توجه به جنگ اقتصادی استکبار جهانی علیه کشورمان به خاطر پیشرفت‌ها و بالندگی نظام جمهوری اسلامی، هفته دفاع مقدس امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید از هرسال باشکوه‌تر برگزار شود.

سرهنگ مهدی گفت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس اعلام کردند با صلاح ایمان نیازی به صلاح اتمی در برابر دشمن نخواهد بود و شاهد بودیم رزمندگان با دست خالی اما توکل بر خداوند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و با دیگر اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند.

وی ادامه داد: اگرچه مادی گرایان در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند اما آزادیخواهان در سرتاسر جهان پشتیبان انقلاب اسلامی و ارزشهای این کشور هستند.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس ۳۵۰ برنامه با ۳۵ عنوان در شهرستان ساوه اجرا می‌شود.

وی توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند، دیدار با خانواده شهدا، گلباران مزار شهدا، نشست‌های بصیرتی، تجلیل از خانواده ایثارگران و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس، اردوهای دانش آموز باهدف معرفی اسناد انقلاب، افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی، یادواره شهدا بخشی از برنامه سپاه ناحیه ساوه در هفته دفاع مقدس است.

کد مطلب 5890440

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