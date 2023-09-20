به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار علیرضا مهدی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با هدف تشریح برنامه‌های هفته دفاع مقدس در ساوه گفت: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌های جوانان انقلابی است که با تاسی از فرهنگ عاشورا توانستند اتفاقی مهم برای کشور رقم بزنند.

وی افزود: با توجه به جنگ اقتصادی استکبار جهانی علیه کشورمان به خاطر پیشرفت‌ها و بالندگی نظام جمهوری اسلامی، هفته دفاع مقدس امسال از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید از هرسال باشکوه‌تر برگزار شود.

سرهنگ مهدی گفت: رزمندگان ما در دوران دفاع مقدس اعلام کردند با صلاح ایمان نیازی به صلاح اتمی در برابر دشمن نخواهد بود و شاهد بودیم رزمندگان با دست خالی اما توکل بر خداوند نقشه‌های دشمن را نقش بر آب کردند و با دیگر اقتدار ایران اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند.

وی ادامه داد: اگرچه مادی گرایان در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایستاده‌اند اما آزادیخواهان در سرتاسر جهان پشتیبان انقلاب اسلامی و ارزشهای این کشور هستند.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس ۳۵۰ برنامه با ۳۵ عنوان در شهرستان ساوه اجرا می‌شود.

وی توزیع ۲ هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند، دیدار با خانواده شهدا، گلباران مزار شهدا، نشست‌های بصیرتی، تجلیل از خانواده ایثارگران و پیشکسوتان عرصه دفاع مقدس، اردوهای دانش آموز باهدف معرفی اسناد انقلاب، افتتاح و کلنگ زنی پروژه‌های عمرانی، یادواره شهدا بخشی از برنامه سپاه ناحیه ساوه در هفته دفاع مقدس است.