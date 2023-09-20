یدالله درخشانی هنرمند نقاش درگذشت/ اعلام زمان مراسم تشییع

آرش سلطانعلی مدیر گالری ایده و از دوستان نزدیک زنده یاد یدالله درخشانی با تأیید خبر درگذشت این هنرمند به خبرنگار مهر گفت: استاد یدالله درخشانی به دلیل عفونت ریه در بیمارستان ایرانشهر بستری بود که امروز ۲۹ شهریور ماه در همین بیمارستان چشم از جهان فرو بست.
وی همچنین درباره زمان خاکسپاری این هنرمند پیشکسوت بیان کرد: مراسم تشییع پیکر این هنرمند فقید ۱۰ صبح پنجشنبه ۳۰ شهریور ماه از مقابل خانه هنرمندان ایران به سمت خانه ابدی او در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) برگزار میشود.
یدالله، رضا، مجید و حبیب درخشانی چهار برادری هستند که از مفاخر ملی و بینالمللی منطقه سنگسر استان سمنان محسوب میشوند. از این چهار برادر، مجید در حال حاضر در عرصه موسیقی فعالیت دارد. یدالله درخشانی، متولد سال ۱۳۱۷ در مهدیشهر بود که در خانوادهای هنرمند پرورش یافت و همزمان با تحصیل در رشته نقاشی و تدریس این هنر به کودکان و نوجوانان، استاد اول بسیاری از نقاشان صاحب نام استان سمنان و کشور شد. وی علاوه بر آموزش، خالق آثار فاخر و برتر کشور در رشته نقاشی با گرایشهای مختلف بود.
خبرگزاری مهر درگذشت این هنرمند را به خانواده وی و جامعه تجسمی تسلیت میگوید.
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