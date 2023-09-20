ایران آماده صدور خدمات فنی و مهندسی به سریلانکا است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی در سومین روز از سفر به نیویورک، صبح امروز چهارشنبه به وقت محلی، در دیدار «رانیل ویکرمسینگه» رئیس جمهور سریلانکا که در هتل محل اقامت هیئت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، تعاملات و همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های مختلف را خوب اما ناکافی ارزیابی کرد و با اشاره به فراهم شدن بستر برای تقویت و ارتقای مناسبات تجاری فیمابین، بر ضرورت فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و سریلانکا تاکید کرد.

رئیس جمهور ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی به سریلانکا افزود: قطعاً مهارت و کارایی بسیار بالای مهندسان ایرانی منشأ کارها و اقدامات بزرگ و ماندگاری در سریلانکا خواهد شد.

رئیسی در ادامه با اشاره به نقش مؤثر سریلانکا در شبه قاره هند، توسعه و تعمیم روابط دو کشور به همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد تاکید قرار داد و بر حفظ استقلال کشورهای منطقه و ممانعت از نفوذ و جولان قدرت‌های سلطه‌گر تاکید کرد.

«رانیل ویکرمسینگه» رئیس جمهور سریلانکا نیز در این دیدار عضویت جمهوری اسلامی ایران در گروه بریکس را تبریک گفت و ضمن اعلام پایبندی و تعهد دولتش نسبت به بهبود مناسبات دو کشور به‌ویژه در حوزه اقتصادی، فعال‌تر شدن کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و سریلانکا را از جمله راهکارهای تقویت و ارتقای سطح این روابط عنوان کرد.