۱۰۰ کارتن تخم مرغ احتکار شده در سمنان کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نجاتی صبح پنجشنبه در جریان بازدیدهای نظارتی از انبارهای شهرستان سمنان و در جمع خبرنگاران از کشف یک محموله احتکار خبر داد و ابراز کرد: ۱۰۰ کارتن تخم مرغ از یک انبار در شهرستان سمنان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این محموله شامل یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم تخم مرغ است، تاکید کرد: نزدیک به ۸۰۰ میلیون ریال ارزش این محموله احتکار شده برآورد می‌شود.

سرپرست مدیریت نظارت و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی سمنان گفت: طرح تشدید نظارت‌ها توسط بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان در حوزه نظارت بر انبارهای ثبت نشده و انبارهایی که اعلام موجودی ندارند، به کشف این میزان تخم مرغ احتکار شده انجامید.

نجاتی بیان کرد: پرونده تخلف این واحد در خصوص احتکار و عدم اعلام موجودی کالا در انبار به تعزیرات حکومتی ارسال شد تا طبق قانون با این تخلفات برخورد شود.