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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۰:۰۷

سرپرست نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی استان سمنان:

۱۰۰ کارتن تخم مرغ احتکار شده در سمنان کشف و ضبط شد

۱۰۰ کارتن تخم مرغ احتکار شده در سمنان کشف و ضبط شد

سمنان- سرپرست نظارت و بازرسی جهاد کشاورزی استان سمنان از کشف محموله احتکار تخم مرغ به میزان ۱۰۰ کارتن در بازرسی از یک انبار در شهرستان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید نجاتی صبح پنجشنبه در جریان بازدیدهای نظارتی از انبارهای شهرستان سمنان و در جمع خبرنگاران از کشف یک محموله احتکار خبر داد و ابراز کرد: ۱۰۰ کارتن تخم مرغ از یک انبار در شهرستان سمنان کشف و ضبط شد.

وی با بیان اینکه این محموله شامل یک هزار و ۳۰۰ کیلوگرم تخم مرغ است، تاکید کرد: نزدیک به ۸۰۰ میلیون ریال ارزش این محموله احتکار شده برآورد می‌شود.

سرپرست مدیریت نظارت و بازرسی سازمان جهاد کشاورزی سمنان گفت: طرح تشدید نظارت‌ها توسط بازرسان مدیریت بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان در حوزه نظارت بر انبارهای ثبت نشده و انبارهایی که اعلام موجودی ندارند، به کشف این میزان تخم مرغ احتکار شده انجامید.

نجاتی بیان کرد: پرونده تخلف این واحد در خصوص احتکار و عدم اعلام موجودی کالا در انبار به تعزیرات حکومتی ارسال شد تا طبق قانون با این تخلفات برخورد شود.

کد مطلب 5890900

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