بازدید از انستیتو پاستور روستای «پرفسور بالتازار» با چاشنی انگور

مهدی غلامی در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: همزمان با برگزاری چهارمین رویداد گردشگری انگور روستای اکنلو معروف به روستای پرفسور بالتازار در ۳۰ شهریورماه، امکان بازدید از پایگاه تحقیقاتی انستیتو پاستور این روستای تاریخی نیز مهیا شده است.
وی درباره برنامههای جنبی این جشنواره گفت: بازیهای بومی محلی، مسابقه خوشه برتر و تقدیر از خوشههای برتر، جشنواره شیرهپزی و برپایی نمایشگاه محصولات توانمندیهای روستای اکنلو از جمله برنامههایی که به صورت یکروزه برگزار میشود.
غلامی با اشاره به اینکه بنا داریم از سالهای آینده این جشنواره به صورت چند روزه برگزار شود، اظهار کرد: روستای اکنلو ظرفیتهای زیادی در حوزه گردشگری دارد و بافت تاریخی روستا همراه با مناظر طبیعی و باغهای انگور گواه این ادعاست.
رئیس اداره میراثفرهنگی شهرستان کبودراهنگ ادامه داد: حمام قاجاری، قنات، جنگلهای ۱۵۰ هکتاری و پایگاه تحقیقاتی انستیتو پاستور از دیگر جاذبههای گردشگری روستای اکنلو به شمار میرود.
وی در پایان ضمن دعوت از گردشگران برای شرکت در چهارمین رویداد گردشگری انگور روستای اکنلو، عنوان کرد: رویدادهای گردشگری در روستاها با هدف جذب گردشگر و توسعه پایدار برگزار میشود و در صورت تداوم نقش پر رنگی در اقتصاد جامعه محلی خواهد داشت.
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