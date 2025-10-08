ایزدی: ۷۵ رویداد گردشگری در مازندران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی صبح چهارشنبه در نشست با فعالان گردشگری شهرستان تنکابن در فرمانداری این شهرستان با تقدیر از حمایت فرماندار و شهردار گفت: حضور فعالان گردشگری و ایجاد فرصت برای ارائه دیدگاهها موجب دلگرمی و انگیزه برای توسعه گردشگری در شهرستان است و ما متعهد هستیم هر آنچه در حیطه وظایف و اختیارات ماست، انجام دهیم و مسائل را به وزارتخانه انعکاس دهیم.
وی افزود: امسال شعار گردشگری تحول پایدار است و توجه به بستر گردشگری، سرمایهگذاری پایدار و امنیت گردشگر از اولویتهای مهم وزارت است. ایجاد پلیس گردشگری و تاکسی گردشگری و آموزش میزبانان، کسبه و کارکنان خدمات گردشگری برای ارتقای سطح خدمترسانی به گردشگران از برنامههای اساسی این اداره کل است.
ایزدی با تأکید بر ظرفیتهای شهرستان تنکابن گفت: ظرفیتهای گردشگری این شهرستان مشهود است و با همکاری شهرداری و فرمانداری میتوان فرصتهای گردشگری را به شکل پایدار توسعه داد. ایجاد بازارچههای صنایع دستی، روستاهای ملی و برنامهریزی برای جهانی شدن برخی روستاها از جمله اقدامات در دست پیگیری است.
وی افزود: تشکیل انجمنهای تخصصی بومگردی، دفاتر خدمات گردشگری، هتلداران و تاسیسات گردشگری موجب میشود همدلی و تعامل میان فعالان این حوزه تقویت شود و صدای مطالبهگری آنان به مراجع بالاتر برسد. این انجمنها میتوانند زمینهساز توسعه پایدار گردشگری در منطقه باشند.
ایزدی با اشاره به اهمیت رویدادها گفت: رویدادها نقش مؤثری در جذب گردشگر و افزایش ماندگاری آنان دارند. در حال حاضر ۷۵ رویداد شناسایی شده که ۲۱ رویداد ثبت شده و ۲۵ رویداد در حال پیگیری است. همچنین معرفی روستای کندلوس به عنوان روستای جهانی در دستور کار است که موفقیت آن میتواند به توسعه گردشگری منطقه و تقویت جاذبههای فرهنگی و طبیعی کمک کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری در شهرستان تنکابن با نگاه به توسعه پایدار، حفاظت از میراث فرهنگی، محیط زیست و منابع طبیعی هماهنگ است و هیچ تعارضی با فرهنگ اسلامی و توسعه شهری ندارد و تمام تلاش ما این است که این روند با همدلی مسئولان و فعالان گردشگری ادامه یابد.
