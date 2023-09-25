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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

در تاشکند برگزار می‌شود؛

میزبانی جشنواره «مروارید جاده ابریشم» از سینمای ایران

میزبانی جشنواره «مروارید جاده ابریشم» از سینمای ایران

بخش روزهای سینمای ایران در جشنواره بین‌المللی «مروارید جاده ابریشم» تاشکند برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تاشکند معروف به «مروارید جاده ابریشم»، مهر ماه سال جاری میزبان سینمای ایران خواهد بود.

فیلم‌های «بدون قرار قبلی» ساخته بهروز شعیبی، «رمانتیسم عماد و طوبی» ساخته کاوه صباغ زاده، «دسته دختران» ساخته منیر قیدی و «مهران» ساخته رقیه توکلی که از آثار بنیاد سینمایی فارابی هستند در این رویداد سینمایی به نمایش در می‌آیند.

پانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم تاشکند از ۲۹ سپتامبر تا ۳ اکتبر برابر با ۷ تا ۱۱ مهر ماه برگزار می‌شود.

کد مطلب 5894562
زهرا منصوری

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