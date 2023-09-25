به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز (دوشنبه ۳ مهر ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه ماده ۲ این لایحه را تصویب کردند.
بر اساس ماده ۲، در اجرای بند (۱) سیاستهای کلی برنامه هفتم و به منظور تحقق اهداف کمی زیر مطابق با احکام این فصل، اقدام میشود:
بر اساس تبصره ماده ۲ لایحه برنامه هفتم توسعه، به منظور بهره وری کل عوامل تولید، سازمان مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذی ربط، نسبت به تهیه دستورالعملهای لازم برای ارتقای بهره وری به تفکیک بخشهای مختلف از طریق هستههای فناور، شرکتهای خصوصی و دانش بنیان، تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید و به صورت سالانه نسبت به پایش و گزارشگری بهره وری کل عوامل تولید و تحقق دستورالعملها اقدام نماید. نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نیز شامل این تبصره میباشند.
ماده ۱ لایحه برنامه هفتم توسعه به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
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