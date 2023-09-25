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۳ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۰۰

در دیدار با رئیس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین؛

«اسد» نقش‌آفرینی چین در توافق میان ایران و عربستان را تبریک گفت

«اسد» نقش‌آفرینی چین در توافق میان ایران و عربستان را تبریک گفت

رئیس جمهور سوریه در دیدار با رئیس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، موفقیت این کشور در به ثمرنشستن توافق میان ایران و عربستان را نشان از قدرت جهانی و تمدن این کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، بشار اسد، رئیس جمهور سوریه در دیدار با «چاو لی جی» رئیس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین، اعلام کرد که انتقال از جهانی که قدرت در آن حکم‌فرماست به جهان جدیدی که به اخلاق تکیه دارد، باید از چین که اخلاق را سرلوحه سیاست‌های خود قرار داده سرچشمه بگیرد.

بشار اسد در این دیدار تاکید کرد: ابتکاراتی که شی جین پینگ، رئیس جمهور چین مطرح می‌کند امیدآفرین است و دروازه‌هایی را به سوی جهانی جدید می‌گشاید.

رئیس جمهور سوریه در ادامه تاکید کرد که کشورش به نقش چین در برهه کنونی و آینده که به جای بهره‌کشی از دیگران، منافعی مشترک را برای ملل مختلف ایجاد می‌کند، چشم دوخته است.

اسد ضمن تبریک به چین برای موفقیت در برقراری توافق میان ایران و عربستان، این موفقیت را نشانگر قدرت جهانی و قدرت تمدنی سیاسی و اخلاقی چین در برهه کنونی دانست.

از سوی دیگر رئیس کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین ارتباط میان قوای مقننه ۲ کشور را برای حمایت از توسعه روابط میان چین و سوریه مهم ارزیابی کرد.

چاو لی جی تصریح کرد که سوریه و چین دست در دست یکدیگر اقدام می‌کنند و حمایت از یکدیگر در راستای منافع اساسی ۲ طرف جهت تقویت دوستی میان ۲ کشور و تفاهم میان ۲ ملت سوریه و چین را ادامه خواهند داد.

گفتنی است سفر بشار اسد به همراه هیئت سوریه به چین در حالی انجام شده که وی از سال ۲۰۰۴ تاکنون به این کشور سفر نکرده بود.

کد مطلب 5895216

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