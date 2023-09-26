گشایشی در کار نخواهد بود/ برخی به دنبال پایان بحران نیستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجمهوریه، نبیه بری، رئیس پارلمان لبنان گفت: من ابتکار عمل گفتگو را مطرح کردم، اما آن را نپذیرفتند و دیگر هیچ چیزی در اختیار ندارم، بنابراین کسانی که این ابتکار عمل را نپذیرفتند، جایگزینی برای آن ارائه دهند، آیا جایگزینی دارند؟

وی افزود: این ابتکار عمل یک فرصت ارزشمند برای عبور از بحران بلکه راحت‌ترین راه برای انتخاب رئیس جمهور بود و از طریق آن، باب حل مشکل ریاست جمهوری را باز و راه رهایی را مشخص کردیم، اما آن را بستند.

رئیس پارلمان لبنان ادامه داد: ما می‌توانستیم دور هم جمع شویم، اگر به توافق می‌رسیدیم که برای کشور خوب بود و اگر به توافق نمی‌رسیدیم، به معنای پایان راه نبود، بنابراین در هر دو صورت به مجلس می‌رویم و در جلسات علنی رأی گیری می‌کنیم تا بتوانیم رئیس جمهور را انتخاب کنیم تا بالاخره یک نفر پیروز شود.

نبیه بری تصریح کرد: متأسفانه با گفتگو مخالفت کردند. از این نگران هستم که برخی به دنبال انتخاب رئیس جمهور و حتی به دنبال پایان بحران نیستند.

وی درباره مرحله آتی هم بیان کرد: قابل تأسف است که برخی به دنبال از بین بردن راه‌حل‌های داخلی هستند. اگر اوضاع به همین منوال پیش برود من گشایشی در افق نمی بی نم.

این در حالی است که محافل لبنانی درباره اینکه تلاش‌های قطر در این شرایط سخت و دشوار راه به جایی ببرد ابراز بدبینی کردند. این محافل از کاهش تلاش‌های فرانسه و به بن بست رسیدن طرح ابتکاری نبیه بری رئیس پارلمان لبنان سخن می‌گویند.