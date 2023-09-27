عملیات تراش مکانیزه آسفالت معابر شهرکرد آغاز شد

بهنام دادایی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای اصلاح آسفالت معابر عملیات تراش مکانیزه در شهرکرد آغاز شد.

وی تصریح کرد: با استفاده از دستگاه آسفالت‌تراش، موج‌های سطح معابر برداشت و بلافاصله عملیات روکش آسفالت انجام می‌شود.

مدیر کارخانه آسفالت شهرداری شهرکرد با بیان اینکه با استفاده از این دستگاه موج‌های خیابان گردنه بابا ولی در منظریه اصلاح شد، افزود: در حال حاضر این دستگاه در میرآباد غربی در چهارراه آتش نشانی مشغول به فعالیت است.



دادایی بیان کرد: با توجه به نیاز مبرم حوزه عمران جهت مرمت و روکش آسفالت معابر سطح شهر، این دستگاه به صورت استیجاری در شهرکرد در حال فعالیت است.