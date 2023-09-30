شکست ایران در گام نخست/ زور شاگردان عطایی به آلمان نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک ۲۰۲۴ به میزبانی برزیل، دو تیم ملی والیبال ایران و آلمان از ساعت ۲۳:۳۰ دقیقه به مصاف هم رفتند که این دیدار با نتیجه ۳ بر یک به سود آلمان به پایان رسید.

مسابقات انتخابی والیبال در سه منطقه (برزیل، چین و ژاپن) به صورت همزمان در حال برگزاری است. ۲۴ تیم شرکت‌کننده در این مسابقات در سه گروه هشت تیمی به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

تیم ملی والیبال ایران در گروه A مسابقات با تیم‌های آلمان، ایتالیا، اوکراین، قطر، کوبا، برزیل و جمهوری چک همگروه است.

در این دوره از رقابت‌ها ۶ سهمیه المپیک توزیع می‌شود، (تیم‌های قهرمان و نایب‌قهرمان) در این دوره از رقابت‌ها، جواز حضور در المپیک ۲۰۲۴ پاریس را به خود اختصاص می‌دهند.

بهروز عطایی سرمربی تیم ملی والیبال ایران سید محمد موسوی، محمد طاهر وادی، امیرحسین اسفندیار، شهروز همایونفرمنش، محمد ولی‌زاده، امین اسماعیل‌نژاد و محمدرضا حضرت‌پور (لیبرو) را به میدان فرستاد.

ست اول؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود آلمان

شروع ست اول با کسب امتیاز برای آلمانی‌ها همراه بود، اما در ادامه رقابت بین این دو تیم پایاپایی پیش رفت. با وجود تلاش بازیکنان ایران اما این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود آلمان به پایان رسید.

ست دوم؛ ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران

شاگردان عطایی در ست سوم طوفانی و جنگنده ظاهر شدند تا امتیاز از دست رفته را جبران کنند. کار سرعتی و هماهنگی خوب بازیکنان ایران باعث شد این ست با نتیجه ۲۵ بر ۲۲ به سود ایران به پایان برسد.

ست سوم ؛۲۵ بر ۱۶ به سود آلمان

با شروع ست سوم نخستین امتیاز برای آلمانی‌ها ثبت شد، آنها در این ست تیم پیشتاز میدان بودند و فاصله امتیاز را با تیم ایران بیشتر کردند. این ست در نهایت با اختلاف امتیاز زیاد و با نتیجه ۲۵ بر ۱۶ به سود آلمان به پایان رسید.

ست چهارم؛ ۲۵ بر ۲۱ به سود آلمان

در این ست هم اولین امتیاز برای آلمانی‌ها به ثبت رسید، اما شاگردان عطایی بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند. با این وجود آلمانی‌ها خیلی راحت این ست را هم با اختلاف امتیاز بالا و با نتیجه ۲۵ بر ۲۱ به سود خود به پایان رساند.

تیم ملی والیبال ایران در دومین دیدار خود روز دوشنبه (۱۰ مهرماه) از ساعت ۳ بامداد به مصاف اوکراین خواهد رفت.