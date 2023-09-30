اسفندیار امتیازآورترین بازیکن ایران لقب گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌های والیبال انتخابی المپیک در گروه مردان از ۸ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۲ به میزبانی سه کشور برزیل، چین و ژاپن برگزار می‌شود.

تیم ملی والیبال ایران در گروه اول این مسابقات با تیم‌های برزیل (میزبان)، ایتالیا، کوبا، اوکراین، جمهوری چک، آلمان و قطر همگروه است و در نخستین دیدار این رقابت‌ها از ساعت ۲۳:۳۰ به مصاف آلمان رفت.

امیرحسین اسفندیار با کسب ۱۱ امتیاز، عنوان امتیازآورترین بازیکن ایران در این دیدار را از آن خود کرد و گئورگی گروزر بازیکن آلمان با ۲۳ امتیاز، امتیازآورترین بازیکن این مسابقه بود.

تیم ملی والیبال ایران در مجموع ست‌های این مسابقه ۸۴ امتیاز کسب کرد که به ترتیب ۴۰ امتیاز در حمله، ۹ امتیاز در دفاع، ۳ امتیاز سرویس و ۳۲ امتیاز از اشتباهات بازیکنان حریف بود.

بازیکنان تیم ملی آلمان نیز در مجموع ست‌های این مسابقه ۹۷ امتیاز کسب کردند که شامل ۵۹ امتیاز حمله، ۹ دفاع، ۵ امتیاز سرویس و ۲۴ امتیاز از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود.