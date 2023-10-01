برنامه فراگیر پرورشی و فرهنگی مدرسه ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر باقرزاده گفت: در راستای تقویت و فراگیری برنامه‌ها و فعالیت‌های پرورشی در سطح مدارس و با هدف تربیت تمام ساحتی دانش آموزان برنامه فراگیر پرورشی و فرهنگی مدارس تنظیم و جهت اجرا در مدارس کشور ابلاغ شد.

وی افزود: در طراحی و تنظیم برنامه فراگیر به سه اصل مهم "مدرسه محوری"، "احیای نقش تربیتی تمامی ارکان سهیم و مؤثر در تربیت" و "نقش سپاری به دانش آموزان" توجه ویژه ای شده است.

وی اظهار کرد: این طرح شامل همه برنامه‌ها و فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی مهم مورد انتظار از مدارس کشور در طول سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ است و انتظار می‌رود ادارات کل و ادارات پس از این برنامه از ارسال هرگونه بخشنامه دیگری با ماهیت پرورشی و تربیتی به مدارس تابعه اجتناب کنند.

وی اظهار کرد: در برنامه فراگیر پرورشی فرهنگی مدارس کشور به دنبال بررسی و رفع چالش‌ها هستیم. یکی از مهمترین چالش‌ها در این حوزه، حجم بالای برنامه‌ها و نبود انسجام و هماهنگی بین بخش‌های مختلف ارزیابی شد که با کمک این برنامه تا حدودی چالش مذکور رفع می‌شود.

باقرزاده گفت: برنامه فراگیر پرورشی فرهنگی مدرسه بر اساس ۵ هدف پایه شامل ایمان، امید، هویت، نشاط و خردورزی تدوین شده است که ذیل هر یک از اهداف نیز یک برنامه محوری تعریف می‌شود و با هدف انسجام بیشتر و تسهیل کارهای پرورشی متناسب با امکانات مدارس اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه برنامه محوری در ذیل هدف پایه‌ای ایمان «اقامه نماز در مدارس» است افزود: از مدیران مدارس درخواست می‌شود پیرامون این محور، اقدامات و راهکارهای اجرایی را در مدرسه خود عملیاتی کنند.

وی با بیان این که در حوزه امید نیز محوریت با برگزاری اردوهای دانش‌آموزی منظور شده است، اعلام کرد: امسال هر مدرسه تلاش خواهد کرد دانش‌آموزان خود را به مدت ۲ روز در قالب اردوهای تربیتی مشارکت دهد.

معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش گفت: به منظور تحقق هدف پایه‌ای هویت، جنبه هویت اجتماعی با نقش‌آفرینی دانش‌آموزان در تشکل‌های مدرسه مورد توجه است که بر همین اساس نیز مدیر مدرسه تلاش می‌کند تا هر دانش‌آموز در یکی از تشکل‌های مدرسه نقش‌آفرینی کند.

وی برگزاری برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی، پژوهشی و علمی را رویکرد مورد نظر در جهت تحقق هدف پایه‌ای نشاط ذکر کرد و افزود: در هدف پایه‌ای خردورزی نیز ایجاد موقعیت پرسش و پاسخ پس از جمع‌آوری سوالات و شبهات دانش‌آموزان در نظر گرفته می‌شود و ایجاد فرصتی برای پرسش و پاسخ در مورد آن‌ها تعریف شده است.

باقرزاده با بیان این که شاخص ارزیابی مدارس براساس همین ۵ محور خواهد بود، تاکید کرد: در سال تحصیلی جدید بر اساس همین محورها، شاهد ارزیابی مدارس بر اساس میزان عملکرد دانش آموزان، میزان پویایی و مشارکت آنان در فعالیت‌های پرورشی از طریق سامانه سیدا sida.medu.ir خواهیم بود لذا مدیران مدارس موظف هستند با ورود به سامانه سیدا نسبت به ثبت برنامه‌ها و اطلاعات مدرسه از قسمت پرورشی (نورینو) اقدام کنند.

گفتنی است این برنامه به یاد شهید مدافع حرم شهید مصطفی صدرزاده نامگذاری شده است.