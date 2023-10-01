سرعت در رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه، جنبه پیشگیرانه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید عشقی رئیس سازمان بورس در نخستین دوره آموزشی حقوق بازار سرمایه که صبح امروز (یکشنبه) در سازمان بورس برگزار شد، ضمن خیر مقدم به قضات اظهار کرد: پیچیدگی که پروندههای حقوقی در بازار سرمایه دارند بر تمام اشخاص حقیقی و حقوقی آشکار است و افرادی که این تخلفات را در بازار سرمایه یا نهادهای مالی انجام میدهند، افراد خبره هستند.
او افزود: این روزها روزانه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان معاملات سهام و بین ۲۰ هزار میلیارد تومان تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان معاملات اوراق و اوراق بدهی در بازار سرمایه انجام میشود.
عشقی گفت: با توجه به ابعاد بازار، باید برای رسیدگی به اتفاقاتی که در نهادهای مالی میافتد، دانش کافی داشته باشیم.
وی ادامه داد: برخی مواقع اقدامات نظارتی ما برای برخی ذینفعانی که در بازار معامله میکنند، چالشهایی بهوجود میآورد که علیه سازمان شکایت میکنند؛ لذا رسیدگی به مسائل نیاز به آگاهی کافی است.
رئیس سازمان بورس تصریح کرد: باید دورههای آموزشی مناسب برای قضات، کارآموزان و… در خصوص حقوق بازار سرمایه به صورت تخصصی داشته باشیم.
عشقی اظهار کرد: پروندههای بورسی عمدتاً تحت فصل ۶ قانون بازار اوراق بهادار مطرح میشود و بسیار پیچیده است. در این رابطه میتوان به پرونده ۲ ماهه گذشته و اعلام جرم علیه شرکت پالایش پخش اشاره کرد. این پرونده به مدت دو هفته چالش اساسی برای بازار سرمایه ایجاد کرد. این مسئله مطابق ماده ۴۶ جرم به حساب میآید.
وی اضافه کرد: برای رسیدگی به چنین پروندههایی باید دانش کافی وجود داشته باشد، زیرا بازار سرمایه بسیار پیچیده است. در یکی از پروندهها که بحث جبران زیاندیدگان مطرح بود، بسیار کار شد تا بتوانیم به درستی این امر را پیگیری کنیم و زیان سهامداران جبران شود.
رئیس سازمان بورس عنوان کرد: بازار سرمایه ماهیتی زنده و پویا دارد، اگر تخلف یا جرمی صورت میگیرد به سرعت پیگیری نشود و جریمه قابل توجهی در نظر گرفته نشود، اشخاص متخلف به راحتی اقدامات خود را انجام میدهد.
عشقی گفت: در پروندههای تخلفاتی که رسیدگی آن به سازمان باز میگردد، زمان رسیدگی اکنون به کمتر از شش ماه رسیده است، در پروندههای حقوقی و کیفری نیز همین امر اتفاق بیافتد مطابق بند چ ماده ۳۶ قانون احکام دائمی قرار است تخلفات کیفری مدیران بازار سرمایه در سایت سازمان بورس منتشر شود. سازمان بورس مطابق تبصره ۳ ماده ۱۴ توسعه ابزارها به عنوان ضابط قضائی به حساب میآید، به همین خاطر همکاران مسئول در سازمان بورس نیز باید آموزشهای لازم را ببینند.
وی افزود: بعضاً رسیدگی به جرایم بازار سرمایه اینگونه است که تخلف را بررسی میکنیم؛ پس از قطعی شدن حکم اگر واجد یکی از صفات فصل ۶ بود آن را اعلام جرم میکنیم، فرآیند رسیدگی به تخلفات را بازنگری کردیم تا کوتاهتر شود و بحث اعلام جرم و تعقیب کیفری هم رخ دهد. هرچه فرآیند رسیدگی کاهش یابد فضای بازار شفافتر خواهد شد.
نظر شما