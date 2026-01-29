۹ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۰

سرپل‌ذهاب شایسته توجه ویژه فرهنگی پس از زلزله است

کرمانشاه - نماینده مردم سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب بر لزوم توجه ویژه دولت به زیرساخت‌های فرهنگی مناطق زلزله‌زده تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حسینی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این پروژه را یکی از اقدامات ماندگار دولت در پاسخ به مطالبات مردم مناطق مرزی دانست.

وی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان سرپل‌ذهاب، گفت: پس از زلزله، بسیاری از دستگاه‌ها هنوز موفق به تکمیل زیرساخت‌های خود نشده‌اند، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مسیر عملکردی قابل تقدیر داشته است.

نماینده مردم سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این مجتمع فرهنگی افزود: این مجموعه، تنها یک ساختمان نیست، بلکه نمادی از بازگشت امید، نشاط اجتماعی و توجه به فرهنگ و هنر در منطقه‌ای است که هم در دفاع مقدس و هم در حوادث طبیعی، ایستادگی خود را ثابت کرده است.

حسینی با طرح مطالباتی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکید کرد: تأمین مسکن هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در مناطق مرزی و همچنین حمایت از برگزاری رویدادهای ملی فرهنگی در غرب استان، از خواسته‌های جدی مردم و جامعه فرهنگی منطقه است.

وی همچنین خواستار تسریع در بازسازی مراکز فرهنگی و کتابخانه‌های آسیب‌دیده در زلزله شد و گفت: پس از گذشت سال‌ها از زلزله، برخی فضاهای فرهنگی همچنان بلاتکلیف هستند و انتظار می‌رود با نگاه ویژه دولت، این کاستی‌ها جبران شود.

نماینده مردم شهرستان های سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و حماسی منطقه، افزود: سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب نقش مهمی در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس داشته‌اند و شایسته آن هستند که در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

حسینی در پایان با قدردانی از استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیریتی استان تصریح کرد: هم‌افزایی میان دولت، مجلس و مدیریت استان می‌تواند بسیاری از مشکلات انباشته‌شده مناطق مرزی را برطرف کرده و رضایتمندی مردم را افزایش دهد.

