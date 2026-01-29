به گزارش خبرنگار مهر، فتح‌الله حسینی ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح مجتمع فرهنگی هنری سرپل‌ذهاب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، این پروژه را یکی از اقدامات ماندگار دولت در پاسخ به مطالبات مردم مناطق مرزی دانست.

وی با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و قدردانی از حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهرستان سرپل‌ذهاب، گفت: پس از زلزله، بسیاری از دستگاه‌ها هنوز موفق به تکمیل زیرساخت‌های خود نشده‌اند، اما وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این مسیر عملکردی قابل تقدیر داشته است.

نماینده مردم سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت این مجتمع فرهنگی افزود: این مجموعه، تنها یک ساختمان نیست، بلکه نمادی از بازگشت امید، نشاط اجتماعی و توجه به فرهنگ و هنر در منطقه‌ای است که هم در دفاع مقدس و هم در حوادث طبیعی، ایستادگی خود را ثابت کرده است.

حسینی با طرح مطالباتی از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تأکید کرد: تأمین مسکن هنرمندان و فعالان رسانه‌ای در مناطق مرزی و همچنین حمایت از برگزاری رویدادهای ملی فرهنگی در غرب استان، از خواسته‌های جدی مردم و جامعه فرهنگی منطقه است.

وی همچنین خواستار تسریع در بازسازی مراکز فرهنگی و کتابخانه‌های آسیب‌دیده در زلزله شد و گفت: پس از گذشت سال‌ها از زلزله، برخی فضاهای فرهنگی همچنان بلاتکلیف هستند و انتظار می‌رود با نگاه ویژه دولت، این کاستی‌ها جبران شود.

نماینده مردم شهرستان های سرپل‌ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی، تاریخی و حماسی منطقه، افزود: سرپل‌ذهاب، قصرشیرین و گیلانغرب نقش مهمی در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس داشته‌اند و شایسته آن هستند که در سیاست‌گذاری‌های فرهنگی، جایگاه ویژه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

حسینی در پایان با قدردانی از استاندار کرمانشاه و مجموعه مدیریتی استان تصریح کرد: هم‌افزایی میان دولت، مجلس و مدیریت استان می‌تواند بسیاری از مشکلات انباشته‌شده مناطق مرزی را برطرف کرده و رضایتمندی مردم را افزایش دهد.