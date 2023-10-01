هوشمندسازی شبکه‌ توزیع آب گناباد آغاز شد

حسین امامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز اجرای پروژه هوشمندسازی شبکه توزیع آب گناباد و بهره برداری از پانزدهمین جایگاه برداشت آب در این شهرستان با اعتبار ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی افزود: هوشمند سازی شبکه را موجب توزیع عادلانه و یکنواخت و بهره‌مندی شهروندان از فشار مطلوب آب، افزایش طول عمر شبکه و کاهش هدر رفت آب دانست که با ۱۰ میلیارد ریال اعتبار عملیاتی شد.

وی خاطر نشان کرد: در اجرای این پروژه ۹ حوضچه شیرآلات در هفت نقطه شهر برای مدیریت ۲۳۵ کیلومتر شبکه توزیع آب احداث می‌شود.

امامی همچنین با اشاره به بهره برداری از جایگاه برداشت آب خیر ساز شهیدان نقوی مقدم شهر گناباد گفت: طی شش سال گذشته ۱۵ جایگاه برداشت آب در شش سال در گناباد ساخته شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی تعداد جایگاه‌های در حال ساخت را سه سکو برشمرد و ادامه داد: جایگاه برداشت شهیدان نقوی مقدم با اعتبار ۱.۵ میلیارد ریال توسط خیر ساخته شده است.

به گفته وی پدافند غیر عامل و آمادگی برای مواقع بحرانی و بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف آب و بهره‌مندی مردم از آب شرب باکیفیت از اهداف جداسازی آب شرب از بهداشتی در شهر گناباد محسوب می‌شود.

گفتنی است؛ سازه ۱۸ جایگاه برداشت آب در گناباد توسط خیرین اجرا شده است و زیر ساخت شبکه توزیع و آب مورد نیاز هم توسط آبفا تأمین می‌شود.