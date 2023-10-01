سردار رادان! برخورد با اراذل و اوباش مطالبه جدی شهروندان است

خبرگزاری مهر -گروه جامعه- سید اسد رجبی: ۲۸ سال سن دارد و در تماسش با خبرگزاری از اتفاقی خبر میدهد که از شدت ترس و نگرانی زبانش را بند میآورد و بریده بریده سخن میگوید.
میگوید در یکی از خیابانهای شمالی شهر تهران در حال تردد و رفتن به منزل بوده است که یکباره دو موتور سوار جلوی وی را گرفته و با تهدید چاقو و قمه گوشی همراه و کیفش را بردهاند.
به گفته خودش چندین متر دنبال زورگیران دویده اما افاقه نکرده و تنها با زبانی بند آمده کف کوچه زمینگیر شده است.
میگوید با کمک یکی از عابران به مأموران مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ خبر داده و آنها هم آمدهاند و گزارشی نوشتهاند اما مال وی رفته و حال امنیت روانی اش هم مخدوش شده است.
به طعنه میگوید فکر میکردیم سردار رادان که آمده همه اینها را گرفته و خفهشان میکند!
موضوع برخورد با اراذل و اوباش چه آن دستهای که از سالها قبل شناسنامهدار شدهاند و چه آن دستهای که تازه یاد گردنکشی افتادهاند از دیرباز مطالبهای جدی از سوی شهروندان بوده است.
چه آن زمان که سردار رادان در برنامههای پلیسی از شکستن هیمنه پوشالی اراذل و اوباش سخن میگفت، چه آنجا که دستگاه قضائی پای کار آمده و استفادهکنندگان از سلاح سرد را در حکم اخافة الناس در نظر میگرفت و محکومان را در ملأعام به دار مجازات آویخت.
به زعم بسیاری از جامعه شناسان، روان شناسان و عالمان اجتماعی موضوع امنیت روانی و احساس امنیت اگر بیش از وجود امنیت اهمیت نداشته باشد کمتر از آن اهمیت نخواهد داشت و باز هم به زعم کارشناسان یکی از پارامترهای تشخیص جوامع پیشرفته از جوامع عقب مانده موضوع امنیت در ابعاد مختلف آن است.
هرچند که نگارنده قصد بحرانی نشان دادن امنیت اجتماعی را ندارد اما جامعهای که مرزهای امنیت جانی و روانی آن به واسطه فعالیت عده قلیلی از اراذل و گردنکشان مخدوش شود، نمیتواند فاتح قلههای پیشرفت و توسعه باشد.
حالا به نظر میرسد در میانه سال ۱۴۰۲ و گذشت کمتر از ۶ ماه از انتصاب سردار رادان به عنوان فرماندهی انتظامی کل کشور، رسیدگی به این مطالبه رنگ و بوی جدیتری به خود گرفته و شهروندان توقع بیشتری از مجموعه فرماندهی کل انتظامی کشور دارند.
هرچند کارنامه سردار رادان و فرماندهان او در پلیسهای تخصصی حاکی از آن است که وی همانگونه که در مراسم معارفهاش گفت جان خود را فدای امنیت و آسایش و آرامش شهروندان خواهد کرد و دغدغهای جز این ندارد.
تشکیل گشتهای فوریت مبارزه با سرقت، برخورد با خریداران اموال مسروقه در چند نوبت و ظرف چند ماه گذشته و طرحهای این چنینی نشان دهنده عزم جدی سردار رادان و فرماندهان وی است.
به زعم نگارنده تنها اقدامات پلیسی در این خصوص کافی نیست و ضروری است که دستگاه قضائی کشور به عنوان متولی رسیدگی به پروندههای قضائی و تعیین مجازات برای اراذل و اوباش، تمام قد پای کار آمده و پلیس را در این مسیر همراهی کند.
حجت الاسلام موحد دادستان کل کشور که به تازگی به این سمت منصوب شده است در پروندهاش، سابقه حضور در دادگاه انقلاب و رسیدگی به پرونده اراذل و اوباش و گردنکشان را نیز دارد که این موضوع میتواند نوید بخش همراهی دستگاه قضا با مجموعه انتظامی کل کشور باشد.
در پایان امید آن است که عزم جدی پلیس و همراهی دستگاه قضا امنیتی بیش از پیش را برای هموطنان به ارمغان بیاورد.
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