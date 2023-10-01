جایگاه علمی کشور تثبیت شده است

فریبرز خوروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در ارتباط با برگزاری این رویداد در اصفهان اظهار کرد: جایزه مصطفی رویداد مهمی است که با هدف دادن مرجعیت علمی به کشورهای اسلامی، ایجاد جایگاهی معادل نوبل برای آنها و انتخاب افراد مسلمان دارای جایگاه شاخص علمی برگزار می‌شود و پیشتاز بودن ایران در برگزاری این رویداد از اهمیت والایی برخوردار است.

وی افزود: میزبانی اصفهان از دانشمندان مسلمان در این دوره از جایزه بزرگ مصطفی باعث ایجاد شور و نشاط در جامعه علمی استان از مدت‌ها قبل شده و در گروه‌های آموزشی که درگیر این رویداد هستند برنامه‌ریزی‌های مختلفی انجام شده است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به دستاوردهای این رویداد برای استان اصفهان افزود: حضور دانشمندان شناخته شده جهان اسلام در اصفهان و ایجاد ارتباطات بین‌المللی متقابل با آنها سبب ارتقا علمی هر دو طرف می‌شود؛ با توجه به جایگاه علمی دانشگاه ما در منطقه و دنیا، ارتباط متقابل ما و این اندیشمندان می‌تواند در رشد هر دو مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه جایگاه علمی کشور ما یک جایگاه تثبیت شده است، گفت: ایران یکی از بالاترین رتبه‌های علمی را در رشته‌های مختلف در بین کشورهای مسلمان دارد و انتشار مقالات پیرامون دستاوردهای علمی ایران همچون واکسن کرونا در مجلات معتبر علمی دنیا نشان‌دهنده ظرفیت علمی موجود در کشور به ویژه در رشته پزشکی است.

خوروش اضافه کرد: بسیاری از افراد بزرگ در حوزه‌های مختلف پزشکی همچون مغز و اعصاب در ایران حضور دارند و همچنین پزشکان مبرزی در کشور و به ویژه در اصفهان وجود دارد که از نظر جایگاه علمی در مرتبه بالایی قرار داشته و در سطح منطقه و حتی دنیا شناخته شده‌اند.

وی با بیان اینکه جایگاه پزشکی ایران پس از انقلاب کاملاً مشخص است، تصریح کرد: به طور تقریبی اکنون کشور برخلاف پیش از انقلاب نیازی به اعزام هیچ بیماری به خارج از کشور ندارد و تمام نیازهای پزشکی کشور در داخل کشور با توجه به وجود متخصصان و فوق‌تخصصان مجرب در تمام رشته‌ها تایمان می‌شود و این نکته افتخارآمیزی است که می‌توان در ایران عزیز به آن ببالیم.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارتباط با تأثیر برگزاری چنین رویدادهایی در رفع مشکلات درمانی موجود در استان اصفهان اظهار داشت: چنین جایزه افتخارآمیزی باعث ایجاد انگیزه می‌شود و تلاش بیشتر افراد را در پی دارد اما همه در جایگاه‌های علمی، پژوهشی و درمانی خود به عنوان یک وظیفه تمام تلاش خود را در حوزه پزشکی و رشته‌های مرتبط انجام می‌دهند.

وی اظهار امیدواری کرد که بازهم در اصفهان شاهد برگزاری این رویداد باشیم و در دوره‌های بعدی تعداد بیشتری از دانشمندان حاضر در اصفهان در این جایزه شرکت داشته باشند.