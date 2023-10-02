به گزارش خبرنگار مهر، معاون امور عمرانی استاندار کردستان در این مراسم اظهار کرد: گرایش به بلند مرتبه‌سازی و ساخت و سازهای غیر مجاز می‌طلبد که نیرو و تجهیزات آتش نشانان به روز باشد.

کیومرث حبیبی از تلاش و پشتکار آتش‌نشانان در نجات جان مردم تقدیر کرد و گفت: آتش‌نشانان با ایثار و ازخودگذشتگی برای نجات جان مردم تلاش می‌کنند.

آتش‌نشانان نه تنها در حراست از جان انسان‌ها بلکه در حفظ محیط زیست در خط مقدم

فرماندار سنندج نیز با تقدیر از زحمات مجموعه سازمان آتش‌نشانی، گفت: مدیریت درست و تیم کاری پای کار موجب موفقیت عملکرد سازمان آتش نشانی سنندج در حوزه عملیاتی، پیشگیری و آموزشی است که این توفیق حاصل یک تلاش تیمی است.

حسن عسکری گفت: معتقدم همه روزها روز شما آتش‌نشانان است چراکه در طول سال شبانه روز زندگی خود را وقف آرامش خاطر مردم کرده‌اید.

وی با تقدیر از نگاه ویژه شهردار سنندج به سازمان آتش‌نشانی در ارتقای زیرساخت‌ها، تجهیزات و توجه به پرسنل، اضافه کرد: نوع نگاه و پشتیبانی شهردار و اعضای شورای شهر بستر موفقیت بیشتر سازمان آتش‌نشانی سنندج را در حوزه‌های مختلف خدمات‌رسانی فراهم کرده است.

فرماندار سنندج اضافه کرد: توانایی و علاقه‌مندی دو مؤلفه مهم در موفقیت در کار است و کار آتش‌نشانی یک شغل نیست بلکه عشق و علاقه به میهن و نوعی میهن‌پرستی است شماها نه تنها در حراست از جان انسان‌ها بلکه در حفظ محیط زیست در خط مقدم قرار دارید.

ماهانه ۴ میلیارد تومان حقوق به پرسنل آتش نشانی سنندج پرداخت می‌شود

شهردار سنندج نیز در مراسم تقدیر از آتش نشانان در سنندج، با تبریک روز آتش نشان، اظهار کرد: آتش‌نشانان با ایثار و از خودگذشتگی همواره در صف خدمت به مردم هستند و نتیجه این خدمت جهادی نجات جان و مال مردم است.

سیدانور رشیدی با بیان اینکه مشاغل کمی در سراسر جهان به اندازه شغل آتش‌نشانی با فداکاری و از خود گذشتگی همراه است، افزود: این شغل بین مردم با عنوان فداکاری و از خودگذشتگی یاد می‌شود.

وی تصریح کرد: همین روحیه ایثار و از خودگذشتگی که در میان فعالین حوزه آتش‌نشانی وجود دارد موجب شده آتش نشان‌ها در هر کجای جهان و در هر فرهنگی از دیدگاه مردم بسیار محترم شمرده شوند.

شهردار سنندج عنوان کرد: اتفاقات بسیار خوب در حوزه ارتقای تجهیزات و توانایی نیروی انسانی در سازمان آتش‌نشانی سنندج افتاده است و با توجه به رشد روز افزون واحدهای ساختمانی چند طبقه و آپارتمانی، وجود نردبان هیدرولیگی یکی از نیازهای اساسی در ایستگاه‌های آتش‌شانی در سنندج بود.

وی عنوان کرد: همواره بر پرداخت به موقع حقوق پرسنل زحمت‌کش این سازمان که ماهیانه بالغ بر ۴ میلیارد تومان است تاکید و در کنار این مهم توجه به ارتقای سطح رفاهی و آموزشی آنها را مورد توجه قرار داده‌ایم.

به گفته رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سنندج نیز، کمبود نیرو یکی ازدغدغه‌های آتش نشانی است.