به گزارش خبرنگار مهر، غریب سجادی صبح دوشنبه با حضور در ایستگاه آتش‌نشانی بهاران به مناسبت هفتم مهرماه، روز آتش‌نشانی و ایمنی، ضمن تبریک این روز به آتش‌نشانان، از جان‌فشانی و فداکاری آنان در شرایط بحرانی تقدیر کرد.

سجادی در جمع آتش‌نشانان با اشاره به نقش مهم این قشر در حفظ جان و امنیت شهروندان اظهار داشت: آتش‌نشانان در لحظات سخت و بحرانی، بدون لحظه‌ای تردید برای نجات جان دیگران جان خود را به خطر می‌اندازند و این میزان از ایثار و فداکاری، شایسته بالاترین تقدیر و احترام است.

وی با تأکید بر جایگاه حیاتی آتش‌نشانان در تأمین ایمنی جامعه افزود: ایمنی و آرامش شهروندان مرهون تلاش شبانه‌روزی و بی‌وقفه شماست و ما به عنوان مسئولان اجرایی وظیفه داریم همواره پشتیبان خدمتگزاران بی‌ادعای این عرصه باشیم.

فرماندار سنندج در ادامه سخنان خود، تقویت تجهیزات و امکانات سازمان آتش‌نشانی را یکی از اولویت‌های حوزه مدیریت شهری دانست و گفت: حمایت از آتش‌نشانان، به معنای حمایت از سلامت، امنیت و آرامش جامعه است و این امر باید همواره در دستور کار مدیران شهری قرار گیرد.

در پایان این دیدار، سجادی ضمن تقدیر از تلاش‌ها و جان‌فشانی‌های کارکنان آتش‌نشانی، از نزدیک در جریان مسائل و نیازهای این ایستگاه قرار گرفت.