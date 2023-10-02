تداوم فعالیت سامانه بارشی تا آخر هفته در کرمانشاه

فیروز دولتشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از نقشههای هواشناسی، سامانهای بارشی از امروز تا اوایل روز پنجشنبه، جو استان را تحت تأثیر قرار داده، علاوه بر ابرناکی آسمان و تشدید وزش باد، در بعضی ساعات سبب بارندگی در سطح استان کرمانشاه میگردد.
وی با اشاره تداوم فعالیت سامانه بارشی، افزود: بارش برای امروز و فردا غالباً به شکل پراکنده اما در روز چهارشنبه و در نیمه شمالی استان، خصوصاً اورامانات از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: با عبور موج مذکور در روز جمعه شرایط نسبتاً پایداری در جو استان کرمانشاه حاکم میگردد.
دولتشاهی خاطرنشان کرد: دمای هوا تا روز چهارشنبه بتدریج کاهش مییابد.
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