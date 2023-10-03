یه گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، مسابقات سنگ نوردی در بازی‌های آسیایی هانگژوامروز (سه‌شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲) در استادیوم «شائوژینگ ککیائو یانگشان» با رقابت در ماده سرعت آغاز شد.

محیا دارابیان نماینده ایران در ماده سرعت زنان بود که با ۱۷ سنگ نورد دیگر به رقابت پرداخت و موفق شد در جمع صعودکنندگان به مرحله یک‌هشتم نهایی قرار بگیرد.

در بخش مردان هم رضا علیپور و میلاد علیپور نمایندگان ایران بودند که ۲۳ سنگ نورد را حریف خود می‌دیدند. مغولستان، قزاقستان، ژاپن، کویت، اندونزی، کره جنوبی، هنگ کنگ، پاکستان، ازبکستان، هند، تایلند، چین تایپه، سنگاپور و چین در این بخش نماینده داشتند.

رضا علیپور که یکی از ستاره‌های نامدار این رشته محسوب می‌شود، قهرمانی آسیا و جهان را در کارنامه دارد و در دوره گذشته بازی‌های آسیایی به میزبانی جاکارتا نیز مدال طلا را کسب کرده است. او پیشتر رکورد جهانی را در اختیار داشت اما حالا «ودریک لئوناردو» مرد عنکبوتی اندونزیایی با ۴ ثانیه و ۹۰۲ هزارم ثانیه رکوردی تاریخی را در دست دارد.

«لئوناردو» که در هانگژو نیز حضور داشته، در دور اول رکورد ۴ ثانیه و ۹۷۸ هزارم ثانیه را ثبت کرد و صدرنشین شد. او در حرکت دوم لیز خورد؛ با این حال توانست در ۶ ثانیه و ۹۲۵ هزارم ثانیه، انتهای دیوار را لمس کند.

رضا علیپور نیز در ابتدا ارتفاع دیوار را در پنج ثانیه و ۵۲۰ هزارم ثانیه طی کرد. او در تلاش دوم رکوردش را به پنج ثانیه و ۱۸۴ هزارم ثانیه بهبود بخشید و خود را تا رتبه چهارم بالا کشید.

میلاد علیپور پسرعموی رضا علیپور که ۲۴ سال سن دارد نیز زمان پنج ثانیه و ۶۳۷ هزارم ثانیه را به ثبت رساند. تلاش دوم او با زمان ۶ ثانیه و ۵۱۲ هزارم ثانیه همراه بود و رده دهم جدول را مقابل نام او درج کرد. میلاد علیپور در حرکت دوم سرعت بسیار خوبی داشت و می‌توانست رکوردی بهتر ثبت کند اما در آخرین لحظات، یک مکث به ضررش تمام شد.

هر دو سنگ نورد ملی‌پوش مردان ایران توانستند به مرحله یک‌هشتم نهایی صعود کنند. «لئوناردو» در صدر ایستاد و سنگ نوردانی از چین و اندونزی دوم و سوم شدند. مسابقات سرعت مردان از ساعت ۲۰:۱۳ امشب آغاز خواهد شد.