به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین عبدالحسین معزی در دیدار با آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در گلستان به مرور وظایف و مأموریت‌های دفاتر نمایندگی ولی فقیه در هلال احمر پرداخت.

نماینده ولی فقیه در هلال احمر با اشاره به برگزاری جلسات هم اندیشی منطقه‌ای میان روحانیون هلال احمر کشور گفت: در استان‌های کشور نزدیک به ۳۰۰ روحانی در شعبی که بیش از ۵ کارمند دارند برای ارتقای برنامه‌های دینی و فرهنگی در هلال احمر فعالیت می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه به منظور بررسی راهکارهای مناسب در راستای پیشبرد اهداف برنامه‌های هلال احمر جلسات منطقه برگزار می‌شود، افزود: در این سفر جلسه هم اندیشی با حضور روحانیون استان‌های گلستان، مازندران و سمنان برگزار خواهد شد.

نماینده رهبر معظم انقلاب در تکمیل این بخش از سخنان خود گفت: نمایندگی ولی فقیه در جمعیت هلال احمر سعی دارد با بهره‌گیری از ظرفیت طلاب و روحانیون در جمعیت هلال احمر، زمینه افزایش و تقویت سرمایه‌ی اجتماعی در جامعه را فراهم سازد.

به گفته نماینده رهبر معظم انقلاب وظیفه دفاتر نمایندگی ولی فقیه هلال احمر نقش هدایتگری و نظارتی بر امور شرعی و دینی است که با جدیت پیگیری می‌شود.

نماینده رهبر معظم انقلاب در هلال احمر در تأیید این مسئله به حمایت‌های روحانیون در طول این سال‌ها از جمعیت هلال احمر اشاره کرد که زمینه‌ساز حضور گسترده مردم در این نهاد بوده است.

حجت الاسلام والمسلمین معزی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر یک نهاد مردمی و عام المنفعه است، اضافه کرد: با توجه به حادثه خیز بودن کشور، ما امیدواریم که با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی بتوانیم در ارتقای خدمت‌رسانی به آسیب‌دیدگان گام برداریم.

آیت الله سیدکاظم نورمفیدی نیز در این دیدار از خدمات جمعیت هلال احمر در یک دهه گذشته در این استان قدردانی کرد.

وی جمعیت هلال‌احمر را بنگاه خدمات صادقانه و خالصانه معرفی کرد و افزود: این خدمات نوع‌دوستانه به‌ویژه در مواقع بحران، پررنگ‌تر می‌شود.

آیت الله نورمفیدی هم اضافه کرد: هلال احمر جزو سازمان‌هایی است که در مواقع حساس که مردم نیاز به کمک دارند، مانند سیل و زلزله، هلال احمر اولین ارگانی است که به فریاد مردم می‌رسد و از این جهت هلال احمر یک نهاد ارزشمند است.

وی در ادامه حدیثی با اشاره به حدیثی از پیامبر اسلام (ص) که می‌فرماید: مَنْ رَدَّ عَنْ قَوْمٍ مِنَ اَلْمُسْلِمِینَ عَادِیَةَ مَاءٍ أَوْ نَارٍ وَجَبَتْ لَهُ اَلْجَنَّةُ هر کس مسلمانان را از سیلی یا آتشی نجات دهد بهشت جایگاه اوست، تصریح کرد: هلال احمر جزو ارگان‌هایی که دغدغه‌مند است و برای رفع مشکلات مردم تلاش می‌کند.