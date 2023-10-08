به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های فلسطینی، دوایر نظامی رژیم صهیونیستی که به تدریج در حال خروج از شوک وارد شده از سوی مقاومت فلسطین هستند، آمارهایی را از تلفات بالای نظامی خود منتشر کردند.

هلاکت ۳۰ نیروی پلیس رژیم صهیونیستی

پس از اعتراف ارتش صهیونیستی به کشته شدن تعداد زیادی از نظامیانش از جمله چند افسر عالی رتبه، پلیس صهیونیستی نیز امروز اعلام کرد که دستکم ۳۰ نفر از نیروهای پلیس دیروز در درگیری با کوماندوهای حماس کشته شده‌اند.

کشته‌های رژیم صهیونیستی به ۳۵۰ نفر افزایش یافت

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که کشته‌های اسرائیلی در جریان نبرد طوفان الاقصی تا این لحظه به ۳۵۰ نفر رسیده است.

شمار مجروحان نیز به بیش از ۲۰۰۰ نفر رسیده و تاکنون نیز ۷۵۰ اسرائیلی در جریان عملیات طوفان الاقصی مفقود شده‌اند.

تخلیه شهرک‌های اطراف غزه

دشمن صهیونیستی به دنبال شکست مفتضحانه دیروز از مقاومت غزه و تداوم حملات مبارزان فلسطینی، بنا بر اعلام کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی تخلیه شهرک‌های واقع در چهار کیلومتری غزه را آغاز کرده و ساکنان آن‌ها را به مناطقی دیگر منتقل می‌کند.