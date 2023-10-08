توضیحات ابوشریف درباره ابعاد عملیات طوفان الاقصی

ابراهیم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جزئیات جلسه فوق‌العاده عصر امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره تحولات اخیر فلسطین، اظهار داشت: امروز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در راستای انجام وظایف و تکالیفی که در این مقاطع بر عهده دارد، نشستی را با حضور ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران و مسئولانی از وزارت امور خارجه و دستگاه‌های مرتبط در این موضوع برگزار کرد.

وی بیان کرد: این نشست به منظور بررسی تحولات اخیر در فلسطین و غزه برگزار شد. ابوشریف گزارش کاملی از آخرین رویدادهای سرزمین جهاد و مقاومت یعنی غزه ارائه کرد و ویژگی‌ها و ابعاد عملیات بزرگ و افتخارآفرین طوفان الاقصی را تشریح کرد و به روندی که منتهی به این اقدام بزرگ و جهادی شد، اشاره کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همچنین در این جلسه دستاوردهای این عملیات مورد واکاوی قرار گرفت و در ادامه جلسه هم نمایندگان حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را به نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران منعکس کردند و بر این مسأله تاکید شد که این تحولات باید با نگاه جامع و کامل مورد رصد قرار گیرد و باید همه ابعاد آن را مورد بررسی قرار داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ابوشریف بر این موضوع تاکید کرد که عملیات بزرگ طوفان الاقصی را نباید صرفاً به منظور شکستن وجهه اسرائیل تلقی کرد، بلکه هدف اصلی این عملیات شکستن استخوان‌های رژیم جعلی صهیونیستی است. برخی این تصور را دارند که این عملیات فقط برای شکستن وجهه این رژیم غاصب است که ابوشریف این موضوع را رد و تاکید کرد که رزمندگان جبهه مقاومت این عملیات را برای خرد کردن و شکستن استخوان‌های رژیم جعلی صهیونیستی آغاز کردند.

عزیزی تاکید کرد: نکته مهم دیگر که در این جلسه مطرح شد آن بود که این مبارزه و جهاد نیروهای مقاومت حتماً ادامه پیدا می‌کند و رژیم صهیونیستی نباید در این موضوع شکی داشته باشد و عملیات طوفان الاقصی شروع یک حرکت بزرگ و بدون شک نقطه آغاز حرکت جبهه مقاومت است و تا نابودی کامل صهیونیست‌ها ادامه دارد.

وی ادامه داد: جبهه مقاومت به کمتر از نابودی رژیم صهیونیستی فکر نمی‌کند. نکته بعدی آن است که این اقدام بسیاری از معادلات رژیم صهیونیستی را در منطقه بهم زده و حتی پروژه عادی سازی روابط با این رژیم را در نطفه خفه کرده است. در این جلسه مطرح شد که رژیم صهیونیستی باید بر این باور باشد که جبهه مقاومت روز به روز متحد، هماهنگ‌تر و منسجم‌تر از قبل علیه اندیشه‌ها و اقدامات شیطانی آنان عمل می‌کند و در این راه مستحکم و استوار است تا نابودی کامل رژیم صهیونسیتی محقق شود.