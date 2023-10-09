تعطیلات لیگ را جبران می کنیم/ سرخابی ها ورزشگاه دیگری معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سهیل مهدی عصر امروز دوشنبه در خصوص هجمه‌های ایجاد شده علیه سازمان لیگ به دلیل تعطیلی زیاد اظهار داشت: تعطیلات لیگ به دلیل نیازهای تیم ملی امید بود. شرایط را به شکلی فراهم کردیم که این تیم بهترین تدارک را داشته باشد. خوشحال نیستیم تیم امید نتیجه نگرفته است اما وظیفه ما همواره حمایت از تیم ملی است. می‌پذیرم تأخیری در بحث برگزاری مسابقات داشتیم. خوشبختانه خیلی زود توانستیم این موضوع را مدیریت کنیم و این امکان وجود دارد در هفته آینده جبران کنیم. فکر می‌کنم با یک یا ۲ اصلاحیه در برنامه این فرصت فراهم شود که بار دیگر با همکاری تیم‌های خوب‌مان سر خط بازگردیم‌. می‌پذیرم شرایط برای تیم‌ها خوب نبود اما وضعیت نمایندگان ما در لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌ملی و … این وضعیت را ایجاد کرد. امیدوارم بتوانیم در همین ابتدای لیگ شرایط را بهتر کنیم‌.

وی در خصوص اینکه پیش از شروع فصل جلسات مختلفی بین او و سرمربیان تیم‌های ملی امید و بزرگسالان برگزار شد اما در نهایت برنامه‌ریزی به ضرر باشگاه‌ها تمام شد و آیا در آن جلسات منافع باشگاه‌ها را هم در نظر گرفتند، توضیح داد: گفتم می‌پذیریم باشگاه‌هایی که در آسیا نیستند یا در تیم امید و تیم ملی بزرگسالان نماینده ندارند، متضرر شدند اما سعی می‌کنیم در همین هفته‌های ابتدایی این قضیه را جبران کنیم.

* استقلال و پرسپولیس باید ورزشگاه دیگر را معرفی کنند

مهدی در خصوص اینکه گفته شده است استقلال و پرسپولیس باید ورزشگاه دیگری را برای برگزاری مسابقات خود برگزار کنند گفت: ببینید ما هیچ تیمی را به زور از استادیوم خانگی خودش بیرون نخواهیم کرد اما اگر می‌خواهیم اتفاقات بازی پرسپولیس و النصر دوباره رخ ندهد با توجه به شرایط آب و هوایی که پیش رو داریم باید بعضی مسائل را رعایت کنیم. شما ببینید اگر استقلال و پرسپولیس درخواست کنند که در ورزشگاه دیگری از حریفان خود میزبانی کنند می‌توانیم برای رویدادهای ملی و به خصوص نمایندگان کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا شرایط بهتری را در آزادی داشته باشیم. انتخاب ورزشگاه‌ها به عهده خود باشگاه‌ها است و ما تنها پیشنهادهای این باشگاه‌ها را بررسی می‌کنیم.

* سعی می‌کنیم لیگ را پیش از مردادماه تمام کنیم

مسئول برگزاری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور در خصوص مدت زمان برگزاری لیگ برتر عنوان کرد: این که ما اعلام کردیم در لیگ تا مردادماه سال آینده طول خواهد کشید ما گفتیم که نهایت تا مرداد ماه باید به اتمام برسد، چرا که تیم‌ها نمی‌توانند شرایط یکسانی را داشته باشند و از طرفی هم به لیگ قهرمانان آسیا فصل آینده برخورد می‌کنیم. سعی می‌کنیم با یک برنامه‌ریزی خوب کاستی‌ها را جبران کنیم و قبل از مرداد ماه مسابقات را به اتمام برسانیم.

* سوپر جام باید قبل از لیگ برگزار می‌شد

وی در خصوص اینکه آیا بهتر نیست مانند تمام لیگ‌های حرفه‌ای دنیا، سوپرجام قبل از سوپر فصل برگزار شود، گفت: سوپرجام باید در ابتدای فصل برگزار می‌شد اما در آن زمان به دلیل ایام محرم و سوگواری سرور و سالارشهیدان اباعبدالله حسین (ع) همزمان شد و به احترام آن ایام نتوانستیم که در آن زمان بازی را برگزار کنیم. سوپرجام باید قبل از شروع فصل برگزار شود تا تیم‌ها برای شروع مسابقات انگیزه پیدا کنند. پس از آن برنامه‌های تیم ملی دست ما را در برنامه‌ریزی بست و مجبور شدیم روز گذشته آن را برگزار کنیم.

* در جریان برگزار نشدن نشست خبری بعد از بازی پرسپولیس و گل گهر نیستم

وی در مورد اعتراض مارینوس اوزونیدیس و باشگاه گل گهر نسبت به اتفاقاتی که مانع برگزاری نشست خبری این مربی در پایان بازی با پرسپولیس شد، بیان کرد: واقعیت این است بلافاصله ورزشگاه را ترک کردم و این موضوع را از شما می‌شنوم. این اتفاق افتاد و در لیگ برتر مرسوم نبوده نشست خبری پس از پایان بازی برگزار نشود یا در میکسدزون برگزار شود. شاید مقداری از این موضوع بازمی‌گردد که در بازی پرسپولیس و النصر یا نساجی و الهلال مربی را سوار ماشین کرده و او را از تونل به سمت اتاق کنفرانس بردیم‌. برای بازی اول آسانسور کار کرد و برای بازی دوم کار نکرد. سقف این اتاق نیز به دلیل کارهای پیمانکار بسته شده و شرایط مناسبی نداشت.

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ ادامه داد: ورزشگاه آزادی را باید برای این مسابقات به دندان بگیریم. با توجه به برخی ساخت و سازها نصب برخی تجهیزات ۲ روز طول می‌کشد. سپس وقتی می‌خواهند آنها را جمع کنند بار دیگر ۲ روز نیاز است تا شرایط برگزاری بازی فراهم شود. شرایط خیلی پیچیده است. وقتی می‌خواهیم خانه خود را هم نقاشی کنیم، سازمانش به هم می‌ریزد. باید این بحث برگزار نشدن کنفرانس را هم پیگیری کنیم. شاید دلیلش این هم که من می‌گویم نباشد اما حتماً اطلاع رسانی خواهیم کرد.

* برای ادامه برنامه‌های لیگ استراتژی خوبی را خواهیم داشت

مهدی در مورد اینکه بازیکنان لیگ برتری اعلام کرده‌اند مشکلی با برگزاری ۳ روز یک بار بازی‌ها ندارند و آیا همچنان تاکید بر فشرده بودن مسابقات ندارند، گفت: اصلاحاتی در برنامه داریم که در چند روز آینده اعلام می‌کنیم. بخشی از سوال‌های خود را در این اصلاحیه دریافت می‌کنید. سعی داریم با استراتژی مشخص این خلأ را جبران کنیم‌. از بازیکنان هم ممنون هستم که این بحث را اعلام کردند اما وقتی به یک بازی حساس می‌رسیم، حرف‌های دیگری را از تیم‌ها می‌شنویم. سعی داریم کمتر دستخوش تغییرات شویم. در سال‌های گذشته هم این شرایط نبود. امسال تیم ملی امید برنامه ما را به هم ریخت و سعی داریم این بحث را جبران کنیم.

* ورزشگاه تختی جایگزین موقت خوبی برای آزادی است

وی در مورد اینکه مدیر مجموعه ورزشی تختی مدعی شده در نیم فصل می‌توانیم از لیگ برتر میزبانی کنیم، توضیح داد: فقط بحث مجموعه تختی نیست. اگر بشمارید نسبت به سال‌های قبل نزدیک به ۷_۶ ورزشگاه در تهران از شرایط مسابقه خارج شده‌اند و نمی‌توانیم از آنها بهره وری کنیم. نیاز داریم این ورزشگاه‌ها اضافه شوند. وقتی می‌گویم از میزبانی پرسپولیس و استقلال خارج از آزادی استقبال می‌کنیم، یعنی از همین ورزشگاه‌ها هم استفاده کرده و آنها را آماده کنند. شاید ورزشگاه تختی موقت جایگزین خوبی برای استادیوم آزادی باشد زیرا باید چمن این ورزشگاه عوض شود.

* برای استفاده از ورزشگاه امام رضا تصمیم مدیریت ورزش استان خراسان رضوی مهم است

مسئول کمیته مسابقات سازمان لیگ در مورد آخرین شرایط ورزشگاه امام رضا (ع) مشهد، گفت: این استادیوم از ورزشگاه‌های عالی ما است اما این موضوع به تصمیم مدیریت ورزش استان خراسان رضوی و انتخاب تیم‌ها بازمی‌گردد. هیچ ورزشگاهی در هیچ استانی در کنترل و مدیریت سازمان لیگ نیست. باید باشگاه‌ها درخواست بدهند و استان مذکور نیز میزبانی مسابقات را بپذیرد.

* نمی‌توان همزمان در ۲ سمت فعالیت کنم

مهدی در مورد اینکه اگر فردا به عنوان رئیس جدید هیأت فوتبال تهران انتخاب شود آیا باید از سمت خود در سازمان لیگ کناره‌گیری کند، گفت: باید قوانین به من ابلاغ کنند اما به نظر خودم نمی‌توانم همزمان در هر ۲ سمت فعالیت کنم.

* هفته دوازدهم تا پیش از جام ملت‌ها برگزار خواهد شد

وی درپاسخ به اینکه قبل از جام ملت‌های آسیا چند هفته از نیم فصل برگزار می‌شود، عنوان کرد: طبق برنامه‌ریزی قبلی تا پیش از جام ملت‌ها تا هفته دوازدهم لیگ را برگزار می‌کردیم اما تلاش می‌کنیم هفته‌های بیشتری شاید تا نزدیک نیم فصل برگزار شود.