به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری دوشنبه شب در دیدار مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اظهار داشت: میراث فرهنگی و صنایع دستی نشان مرتبه تمدن هر جغرافیا است به همین جهت در بررسیها و پژوهشهای تاریخی یکی از راهکارهای کشف مرتبه تمدن هر منطقه، آثار فرهنگی و صنایع دستی آن است که نشان میدهد مردمان آن منطقه در چه مرتبهای از تمدن قرار داشتند.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر افزود: بنابراین میراث فرهنگی و صنایع دستی شناسنامه تمدن هر منطقه است و حوزه گردشگری پنجرهای برای ملاحظه میراث فرهنگی و صنایع دستی و تمدن آن منطقه است.
وی بیان کرد: ایران به جهت تمدنی که داشته، دارای شاخصهای بسیار والای میراث فرهنگی است و هر منطقه که کاوش میشود، از آن منطقه بسیاری از قطعات و کالا و ابزار ارائه میشود و حتی شهرها و بناهایی کشف میشود که نشان از تمدن بسیار بالای ایران در خود زمان وجود این آثار است.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه صنعت دستی در ایران همچون قالیبافی، گبه بافی و لوازم تولیدی در منازل، نشان از تمدن ایران است تصریح کرد: استان بوشهر به عنوان یک منطقه دارای تمدن که برخی از مناطق در استان همچون سیراف پنج از هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد، و علاوه بر این شهر بوشهر و دشتستان قدمت بسیار زیادی دارند.
وی با بیان اینکه سابقه تمدن و آغاز شکل گیری تحقق حضور جمعیت در استان به دوره ایلامیان بر میگردد، گفت: علاوه بر این استان بوشهر جایگاه و پایگاه بسیاری از اقوام بوده است.
وی گفت: در عرصه توسعه تمدن در جغرافیای استان یک تعامل دوسویه با جهان وجود داشت که هم مستشرقین به استان میآمدند و هم مردم استان به چین و زنگوار ارائه تمدن میکردند و حتی در شهر مسقط کشور عمان محله بوشهریها وجود دارد.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر اظهار داشت: بنابراین استان بوشهر در عرصه تمدن ملی دارای جایگاه فوق العاده و در عرصه بین المللی دارای تعاملات تمدنی بوده است.
وی با بیان اینکه جغرافیای تمدنی استان دارای قدمت زیاد و دارای آثار ارزشمندی است گفت: این نشان از شناسنامه تمدنی این استان دارد و میراث فرهنگی با حفظ و حراست و توسعه حوزه میراث اینها را به جامعه کنونی و جامعه ملی و بین المللی معرفی میکند و نشان میدهد که این سرزمین دارای شناسنامه کهنی است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شناسنامه تمدنی این استان را میراث معرفی میکند ابراز داشت: بیشترین کاوشهای میراث فرهنگی در حوزه دین، علم، پژوهش و مقاومت است که این افتخاری برای استان است. به همین جهت استان بوشهر جغرافیا و پایتخت میراث دینی، علمی و مقاومتی ایران اسلامی است و جایی نداریم که این مجموعه وجود داشته باشد و هر چیزی که در استان نگاه میکنید که در طول تاریخ بوده و به اینجا رسیده دارای زیباترین و قویترین محتوا در کالبد ارائه است.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه استان بوشهر تاریخ بی نظیری داشته است گفت: این استان ۶۰۰ سال مقاومت داشته که ۲۰۰ سال آن مقابل انگلستان بوده است اما متأسفانه به نهضت احیای تاریخ استان توجهی نشده است.
وی با بیان اینکه نسبت به تاریخ این استان بی توجهی شده است اظهار داشت: علاوه بر بی توجهی، مساله دیگر این است که نگذاشتند این تاریخ احیا شود و حتی تصاویر شهید رئیسعلی دلواری را انگلیس از بین برده است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه مردم این استان دارای ریشههای کهنی هستند گفت: این ریشه از منبع دین و فرهنگ، اصالت و مقاومت و علم و فناوری رشد کرده و امروز ثمرات آن را میبینیم.
آیت الله صفایی بوشهری با بیان اینکه امروز تاریخ مقاومت استان بوشهر احیا شده است اظهار داشت: در هیچ جای جهان نمیبینید که زنان آن جلوی قشون انگلستان ایستاده و پیروز شوند و با اسلحه برنو هواپیما انگلیس را بیندازند.
امام جمعه بوشهر در ادامه با اشاره به موضوع گردشگری گفت: متأسفانه در حوزه گردشگری ضعیف هستیم، طراحی خوبی صورت نگرفته و زیر ساختها نیز در استان ضعیف است. حوزههای گردشگری نیاز به مساعدت و تسهیلات دارد و بیش از آنکه به فکر جذب گردشگران باشیم باید ابتدا بستر را فراهم کنیم.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه این استان در زیر ساخت گردشگری ضعف دارد، گفت: نیاز است در حوزه بوم گردی تحول و طراحی نوین صورت گیرد و در این رابطه باید اطلس بوم گردی تدوین شود و مکانهایی را ارائه کرد که بوم و فرهنگ و تمدن استان را مشخص کند.
وی اضافه کرد: همچنین محتوای بوم گردی در رابطه با تغذیه و تعاملات فرهنگی و بازدیدهای فرهنگی باید طراحی شود که فردی که میآید با تاریخ استان آشنا شود.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه در عرصه هتل داری نیاز به تحول داریم گفت: هتلهای پنج ستاره در احداث شود و نوع طراحیها و ساخت هتلها متناسب با کرانه باشد.
وی احداث هتل دریایی، جزیره مصنوعی و جزیره متحرک، ایجاد آکواریوم طبیعی دریایی و پارک دریایی را از جمله طرحهای مهمی دانست که میتواند تأثیر مهمی در جذب گردشگر به استان داشته باشد.
آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به مساله گردشگری درمانی در دریا گفت: باید در دریا زیرساخت این کار ایجاد شود که مردم بتوانند برای درمان به راحتی در آن راه بروند.
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