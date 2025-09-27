بهگزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح شنبه در دیدار با مسئولان میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر اظهار کرد: زنان و مردان بوشهری علاوه بر کار اصلی خود، مشاغل و صنایعدستی متنوعی داشتهاند.
وی اضافه کرد: لازم است صنایعی مانند صنایعدستی دریایی، گبهبافی، حصیربافی و عبابافی شناسایی و آموزش داده شود و نمایشگاه دائمی صنایعدستی استان ایجاد گردد. همچنین باید از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای توسعه صنایعدستی بهره برد.
آیتالله صفایی بوشهری با قدردانی از زحمات فعالان حوزه گردشگری، وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی را یک وزارتخانه راهبردی توصیف کرد و افزود: کاری که این وزارتخانه بر عهده دارد بسیار بزرگ است؛ هم حوزه فرهنگ را پوشش میدهد، هم حوزه صنعت و هم حفاظت از تاریخ و پیشینه کشور که همان میراثفرهنگی است. این وزارتخانه به معنای واقعی کلمه یک وزارت جامع و راهبردی است.
وی با اشاره به اهمیت گردشگری هدفمند گفت: آیات و روایات زیادی در خصوص گردشگری هدفمند وجود دارد. گردشگری از منظر تجربه، عبرت و درس جایگاهی فوقالعاده دارد. این مقوله انسان را به گذشته میبرد تا بتواند آینده را مدیریت کند. کشورهای محدودی در جهان از گردشگری هدفمند برخوردارند و ایران یکی از آن کشورهاست که زمینه و بستر این نوع گردشگری را داراست.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر بیان کرد: بوشهر بهواسطه جغرافیا زمینه گردشگری طبیعی را دارد و بهواسطه پیشینه تاریخی و مقاومت مردم، بستر گردشگری هدفمند نیز در آن فراهم است. مقاومت مردم بوشهر میتواند درسی عبرتآموز برای استعمارگران باشد. بنابراین کشف آثار تاریخ مقاومت، رسیدگی، روایتگری صحیح و ایجاد زیرساختهای لازم برای دسترسی گردشگران به این مکانهای ارزشمند ضروری است.
توسعه گردشگری دریایی با فناوریهای نوین
وی ادامه داد: باید روی جریان استعمار و اثرات سو آن بر خلیجفارس کار جدی صورت گیرد و مکتوبات ارزشمندی تولید شود. ما گذشته از میراثداری، باید میراثساز هم برای آیندگان باشیم. نشستهای تخصصی در این خصوص باید برگزار شود تا بدانیم امروز چه وظیفهای داریم.
صفایی بوشهری توسعه گردشگری دریایی با فناوریهای نوین را ضروری دانست و اظهار کرد: باید با حفظ فرهنگ و اصالتهای بوشهر، هتلهای شناور و ثابت روی دریا، آکواریوم زیر دریا و حتی موزههای زیر دریایی ایجاد شود.
وی ادامه داد: گردشگری تخصصی همچون گردشگری علمی، دریایی و بازدید از جزیره نخیلو باید در کنار گردشگری عمومی مانند سفرهای نوروزی توسعه یابد. گردشگری عمومی باید ساده و تسهیل شود و در عرصه گردشگری داخلی و خارجی بهویژه در جذب گردشگران کشورهای حوزه خلیجفارس اقدامات مؤثری صورت گیرد.
امامجمعه بوشهر با اشاره به معماری تاریخی این شهر گفت: بافت تاریخی بوشهر زیباترین و دقیقترین معماری کرانهای با خلیجفارس را دارد که حتی در کشور عمان از آن الگو گرفتهاند و محلهای با نام بوشهر ساخته شده است.
وی تاکید کرد: در حوزه میراثفرهنگی اقدامات خوبی انجام شده، اما در زمینه موزهها جای کار بسیاری وجود دارد. موزهها باید با نگاه تخصصی و معماری درخور ایجاد شوند تا خود بنا نشاندهنده ماهیت موزه باشد. همچنین ایجاد موزه شخصیتها با روایت زندگینامه آنان اهمیت دارد.
