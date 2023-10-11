تشریح وضعیت استقلال خوزستان/ حمایت از کادر فنی و عذرخواهی از مردم

امیدعلی نجفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در رابطه با آخرین وضعیت این تیم بیان کرد: پس از استراحت سه روزه‌ای که کادر فنی تیم برای بازیکنان در نظر گرفته بود، از روز دوشنبه تمرینات با حضور سیروس پورموسوی و سایر نفرات اعضای کادرفنی برگزار شد.

سرپرست باشگاه استقلال خوزستان در خصوص رضایت از عملکرد بازیکنان و کادرفنی استقلال خوزستان گفت: در مورد بازیکنان نمی‌توانم نظری دهم چون در مسائل فنی دخالت نمی‌کنم و پورموسوی و سایر مربیان باید در این مورد صحبت کنند. از کادر فنی خود رضایت کامل داریم و حمایت خود را از آنها اعلام کرده‌ایم تا با قدرت به کار خود ادامه دهند. اگر نیاز به تغییرات در تیم وجود داشت پس از بازی با پیکان و استعفای پورموسوی تغییراتی ایجاد می‌شد اما ما حامی کادر فنی هستیم و ان‌شاالله در دیدارهای پیش رو نتایج خوبی کسب خواهیم کرد تا هوادران هم از تیم رضایت داشته باشند.

برگزاری چند دیدار تدارکاتی

سرپرست باشگاه استقلال خوزستان درباره برنامه ریزی برای برگزاری دیدارهای دوستانه این تیم تا شروع مجدد رقابت‌های لیگ برتر گفت: باتوجه به اینکه رقابت‌های کشوری تیم امید و جوانان باشگاه استقلال خوزستان از هفته آینده آغاز خواهد شد، قطعاً دیدارهای دوستانه در نظر گرفته خواهد شد تا هم تیم بزرگسالان و هم تیم‌های پایه از آن سود ببرند. احتمالاً بین روزهای شنبه و یکشنبه یک دیدار دوستانه دیگر هم خواهیم داشت که هنوز قطعی نشده است.

۲۰ درصد از قرارداد اعضای تیم پرداخت شده است

نجفی در ارتباط با میزان پرداختی به بازیکنان خاطر نشان کرد: طبق توافقی که با اعضای تیم داشته‌ایم تاکنون ۲۰ درصد از مبلغ قراردادها را در همان ابتدای فصل به آنها پرداخت کرده‌ایم و مابقی مبالغ هم طبق بند قراردادها در اسرع وقت پرداخت خواهد شد. انضباط در مسائل مالی برای تمام اعضای هیأت مدیره مهم است و طبق بودجه‌ای که در نظر گرفته‌ایم پرداختی‌ها را انجام خواهیم داد. هنوز پاداش صعود به لیگ برتر را به اعضای تیم پرداخت نکرده‌ایم که پیگیر هستیم تا هرچه سریع‌تر این مبلغ هم به حساب بازیکنان واریز شود تا بیشتر از این شرمنده آنها نشویم گروه صنعتی فولاد حامی و مالک اصلی تیم فوتبال استقلال خوزستان است که باید از این عزیزان با توجه به حمایت‌هایی که از ما چه در فصل گذشته و چه در این فصل کرده‌اند، تشکر کنم.

کادرفنی مخالف تعطیلی مسابقات لیگ برتر است

سرپرست باشگاه استقلال خوزستان درباره تعطیلی مسابقات لیگ برتر و اینکه آیا برای این تیم سودمند بوده یا خیر، اظهار داشت: ما برای حضور در لیگ برتر کمی دیر تر از سایر تیم‌ها تمرینات خود را برگزار کردیم. شاید در ظاهر تعطیلی مسابقات به نفع ما بوده باشد اما طی صحبت‌هایی که با اعضای کادرفنی داشته‌ام آنها مخالف این کار هستند چون برنامه ریزی هایی که برای تیم داشته‌اند با این تعطیلی‌ها به هم خورده است.

نجفی ادامه داد: برنامه مسابقات لیگ برتر باعث سردرگمی کادرفنی تیم‌ها شده است امیدوارم در ادامه مسابقات شاهد یک برنامه ریزی مدون باشیم تا تیم‌ها زیان نبینند.

او در پایان خاطر نشان کرد: بابت نتایج این فصل از همه هواداران عزیزمان عذرخواهی می‌کنیم و ان شاالله با یک برنامه ریزی صحیح در ادامه مسابقات نتایج بهتری که در شأن تیم استقلال خوزستان باشد کسب خواهیم کرد.