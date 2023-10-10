به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، منابع محلی از شهادت دو جوان فلسطینی در شهرک سلوان در قدس اشغالی به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی خبر دادند.

در پی شهادت این دو جوان درگیری‌های شدیدی در شهرک سلوان بین جوانان فلسطینی و اشغالگران اسرائیلی به وقوع پیوسته است.

پلیس رژیم صهیونیستی از زخمی شدن یکی از نیروهای خود در درگیری‌های قدس خبر داده است.

منابع محلی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست اقدام به شلیک گسترده گلوله‌های گاز اشک‌آور به سمت فلسطینیان کردند.

جوانان فلسطینی یک بمب دست‌ساز را در کنار دیوار نژادپرستانه در شهرک ابو دیس در قدس شرقی منفجر کردند.

از سوی دیگر، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسیده که ۲۶۰ نفر از آنها کودک و ۲۳۰ نفر آنها زن هستند.

طبق اعلام این وزارتخانه، ۴۶۰۰ نفر نیز بر اثر حملات کور رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.

در چهارمین روز از نبرد طوفان الاقصی، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین با بمباران مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد. این در حالی است که تحلیلگران صهیونیست نسبت به احتمال طولانی شدن جنگ علیه نوار غزه و وقوع یک جنگ چندجانبه هشدار داده‌اند.

علاوه بر این، گردان‌های قسام پس از پایان اولتیماتوم داده‌شده به شهرک‌نشینان صهیونیست در عسقلان، حملات موشکی بی‌سابقه‌ای را به این شهرک صهیونیستی انجام داد و اعلام کرد که اگر اشغالگران سیاست آواره‌سازی غیرنظامیان فلسطینی را متوقف نکنند، موشک‌باران عسقلان تا اخراج کامل شهرک‌نشینان ادامه خواهد یافت و پس از اخراج آنان مقاومت به سراغ دیگر شهرک‌ها خواهد رفت.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که بر اثر حملات موشکی مقاومت به شهرک صهیونیستی عسقلان چندین صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند.

خبرگزاری سما اعلام کرد که در جریان این حملات سنگین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از خودروهای نظامی خود پیاده شده و در خیابان‌های عسقلان در حالت درازکش پناه گرفته‌اند.

پیشتر ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرده بود: تا ساعت ۵ عصر امروز به وقت محلی به ساکنان شهر عسقلان مهلت می‌دهیم تا آن را ترک کنند.

سخنگوی قسام بیان کرد: در واکنش به جنایت کوچاندن مردم ما از سوی دشمن و وادار کردن آنها به خروج از منازلشان در برخی مناطق در غزه، ما به ساکنان شهر عسقلان اشغالی تا ساعت ۵ عصر به وقت محلی فرصت می‌دهیم تا از آنجا بروند.

منابع فلسطینی ساعاتی پیش با انتشار تصاویری از آغاز حملات موشکی مقاومت فلسطین به عسقلان در پی پایان مهلت تعیین شده از سوی ابوعبیده سخنگوی قسام خبر داده بودند.

همچنین اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد که عملیات طوفان الاقصی از طراحی تا اجرا به طور کامل به دست نیروهای مقاومت فلسطین انجام شده است.

وی افزود: حماس به اطلاع همه طرف‌هایی که درباره اسیران دشمن نزد مقاومت رایزنی کرده اند، رسانده که این پرونده قبل از پایان جنگ علیه غزه گشوده نخواهد شد و هرگز رخ نخواهد داد مگر طبق خواسته‌های مقاومت.

هنیه با اشاره به اینکه عملیات طوفان الاقصی از طراحی تا اجرا نبردی فلسطینی است در عین حال بر وجوب مشارکت امت اسلامی در این نبرد به ویژه نیروهای مقاومت تاکید کرد.

رئیس دفتر سیاسی حماس تاکید کرد که ملت فلسطین در غزه بار دیگر توان خود را در پایداری و جانفشانی در راه آزادی و کرامت خود به اثبات رساند.