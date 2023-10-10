به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کانادا تصمیم دارد تا شهروندان خود را از سرزمین‌های اشغالی فلسطین خارج کند.

در همین ارتباط نیز، وزیر امور خارجه کانادا با اعلام خبر خروج شهروندان این کشور از سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد که قصد داریم طی روزهای آینده خروج شهروندان خود از اسرائیل را از طریق هواپیماهای نیروهای مسلح خود آغاز کنیم.

طی روزهای گذشته نیز در برخی شهرهای کانادا از جمله تورنتو برخی تجمعات و راهپیمایی‌ها در حمایت از مردم فلسطین برگزار شده بود.

از سوی دیگر، هلال احمر فلسطین اعلام کرد که یک فلسطینی در ایست بازرسی جمله در اطراف جنین به ضرب گلوله نظامیان اسرائیلی شهید شده و ۳ نفر دیگر نیز زخمی شدند.

همچنین در بمباران خانه‌ای در شهر دیر البلح در مرکز نوار غزه ۱۴ فلسطینی به شهادت رسیده و تعدادی هم زخمی شدند.

رسانه‌های اسرائیلی نیز از زخمی شدن سه نیروی پلیس در اسدود در درگیری با مبارزان فلسطینی خبر می‌دهند.

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که در درگیری‌های مسلحانه در ساحل زیکیم در مجاورت غزه ۳ مبارز فلسطینی به شهادت رسیدند.

علاوه بر این‌ها، بعد از کشتار خبرنگاران، نیروهای اورژانس و امداد و زنان و کودکان حالا هم نوبت به کشتن شعرای فلسطین رسیده است. دشمن صهیونیستی روز گذشته محمد عبد الرحمن صالح جوان‌ترین شاعر فلسطینی و صاحب دیوان شعری «سقطت یداه» را به شهادت رساند.

ارتش رژیم صهیونیستی هم اعلام کرد که خانه ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام را در نوار غزه بمباران کرده است.

براساس گزارش‌ها، جنگنده‌های اسرائیلی در حمله وحشیانه به محله الکرامه در شهر غزه از بمب‌های ممنوعه فسفری استفاده کردند.

همزمان، ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که اولین هواپیمای آمریکایی حامل تسلیحات جنگی پیشرفته برای "اسرائیل" وارد فلسطین اشغالی شده است.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد شمار شهدای غزه به ۹۰۰ نفر رسیده که ۲۶۰ نفر از آنها کودک و ۲۳۰ نفر آنها زن هستند.

طبق اعلام این وزارتخانه، ۴۶۰۰ نفر نیز بر اثر حملات کور رژیم صهیونیستی زخمی شده‌اند.

در چهارمین روز از نبرد طوفان الاقصی، جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین با بمباران مناطق مختلف نوار غزه همچنان ادامه دارد. این در حالیست که تحلیلگران صهیونیست نسبت به احتمال طولانی شدن جنگ علیه نوار غزه و وقوع یک جنگ چندجانبه هشدار داده‌اند.

از سوی دیگر، گردان‌های قسام پس از پایان اولتیماتوم داده‌شده به شهرک‌نشینان صهیونیست در عسقلان، حملات موشکی بی‌سابقه‌ای را به این شهرک صهیونیستی انجام داد و اعلام کرد که اگر اشغالگران سیاست آواره‌سازی غیرنظامیان فلسطینی را متوقف نکنند، موشک‌باران عسقلان تا اخراج کامل شهرک‌نشینان ادامه خواهد یافت و پس از اخراج آنان مقاومت به سراغ دیگر شهرک‌ها خواهد رفت.

شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز اذعان کرد که بر اثر حملات موشکی مقاومت به شهرک صهیونیستی عسقلان چندین صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی شده‌اند.

خبرگزاری سما اعلام کرد که در جریان این حملات سنگین نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی از خودروهای نظامی خود پیاده شده و در خیابان‌های عسقلان در حالت درازکش پناه گرفته‌اند.

پیشتر ابوعبیده سخنگوی گردان‌های قسام شاخه نظامی حماس اعلام کرده بود: تا ساعت ۵ عصر امروز به وقت محلی به ساکنان شهر عسقلان مهلت می‌دهیم تا آن را ترک کنند.