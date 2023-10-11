به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، عبدالله دوم پادشاه اردن در جدیدترین موضع گیری خود درباره جنگ علیه غزه اعلام کرد: منطقه ما بدون صلح فراگیر و عادلانه بر اساس راهکار دولتی رنگ آرامش و ثبات را نخواهد ندید.

وی از حمایت بی دریغ از فلسطین و آرمان عادلانه آن تا تحقق حقوق کامل ملت فلسطین خبر داد.

عبدالله دوم ادامه داد: ما از نقش آفرینی در دفاع از مقدسات اسلامی و مسیحی در قدس به هر اندازه که حجم چالشها باشد، دریغ نخواهیم کرد.

این درحالی است که روز گذشته، یک منبع نظامی وابسته به نیروهای مسلح اردن ادعاهای مطرح شده درباره استفاده از پایگاه‌های نظامی اردن از سوی ارتش آمریکا برای انتقال تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی را تکذیب کرد.

این منبع بیان کرد: آنچه درباره برخاستن هواپیمای نظامی آمریکایی از پایگاه نظامی اردنی منتشر شده است، ادعایی کذب و بی اساس است.

منبع مذکور افزود که هواپیمایی که در ادعاهای مطرح شده به آن اشاره شده است پس از اینکه اجازه عبور به آن طبق پروتکل قانونی هوانوردی بین المللی داده شد، از حریم هوایی اردن عبور کرده است و در درخواست عبور تاکید شده که مسافربری است و حامل تجهیزاتی نیست.

این منبع بیان کرد: این ادعاهای در راستای خدشه وارد کردن به مواضع ثابت اردن و تلاش‌های آن در کمک به آرمان فلسطین است.

منبع مذکور بر موضع دائمی اردن در یاری ملت فلسطین و حق فلسطینی‌ها در تشکیل کشور مستقل دارای حاکمیت در اراضی شان تاکید کرد.

این منبع بر ضرورت گرفتن اخبار از منابع موثق تاکید کرد و درباره حملاتی که در راستای خدشه وارد کردن به اردن و مواضع آن رخ می‌دهد هم هشدار داد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی به حملات وحشیانه خود علیه ملت فلسطین در غزه ادامه می دهد و تاکنون شمار زیادی بر اثر این حملات به شهادت رسیده و برخی دیگر زخمی شده اند.